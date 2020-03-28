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بمشاركة اكثر من 60 مؤسسة حول العالم

"وزارة الاسرى "انطلاق حملة إنقاذ الأسرى من خطر كورونا اليوم

28 آذار / مارس 2020 12:41

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غزة-الرأي

تنطلق اليوم حملة دولية تضامنية مع الأسرى بعنوان " إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر كورونا " ، وذلك بمشاركة أكثر من ستين مؤسسة حول العالم ، ودعا الناشطين المشاركين في الحملة إلى التغريد على هاشتاغ #كورونا_الاحتلال_يقتل_الأسرى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت وتتضمن الحملة أيضاً بث إذاعي مشترك لعدد من الإذاعات عبر أثير إذاعة طيف و مرئية الأقصى .

وقالت الناطق باسم الحملة شيرين نافع : "يشارك معنا في الحملة مؤسسات من عدة من فلسطين والشتات و دول عربية و غربية يجمعنا هم واحد هو الأسرى ، وسنستمر في حملتنا بالضغط على المؤسسات التي ترفع راية حقح الإنسان متناسية حق الأسير في سجون الاحتلال أن يعيش بظروف إنسانية على أقل تقدير لا أن يتعرض للموت ألف مرة يومياً بالإهمال الصحي الذي يتعرض له في ظل انتشار فايروس كورونا" .

وأضافت نافع : " سنتواصل مع المؤسسات الحقوقية والقانونية ونشرح لهم معاناة الأسرى وما يتعرضون له من تنكيل ، فأي عقل يستوعب أن يتم سحب أدوات التنظيف من قبل إدارة السجون في الوقت الذي يقترب فيه الوباء من الأسرى ؟ "

و ناشد الأسرى في بيان صادر عن الحملة باسم الأسرى في سجون الاحتلال كل مسؤول حر أن يغيثهم وينقذهم من الموت الذي بات يطرق أبواب زنازينهم ، و أن سلطات الاحتلال أظهرت عنصريتها و صلفها من جديد فاستثنت أسرى المقاومة الفلسطينية من الإفراجات التي تمت لسجناء يهود، لتبقيهم طعماً لكورونا الموت .

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