شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية في مهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

غزة-الرأي

رافقت شرطة البلديات موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة، الجمعة، في مهمة إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.

جاء ذلك بإشراف كل من رئيس بادية غزة د. يحيى السراج، ومدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة العقيد جهاد حمادة، وبدعم من مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل والمباحث العامة.

وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

في سياق متصل انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)، وذلك لفرض النظام، ومنع الازدحام، وتنظيم البسطات والعربات.

تجدر الإشارة إلى أن طواقم دائرة الصحة في بلدية غزة أجرت تعقيماً شاملاً للأسواق، ضمن إجراءات السلامة والوقاية.