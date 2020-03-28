وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والشرطة تضعان خطة لمنع الازدحام في الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية في مهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط تاجراً يحتكر الدقيق وكالة الرأي الفلسطينية الأمن والسلامة بالدفاع المدني تصادر أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الاسرى "انطلاق حملة إنقاذ الأسرى من خطر كورونا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وحيد القرن الذهبي: كلب مذهل لديه أذن واحدة في منتصف رأسه وكالة الرأي الفلسطينية سيّدة هندية تُرزق بمولودتها في حظر التجوال وتسميها كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعى وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تجنبها لصحة جهازك المناعى
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية في مهمة إغلاق الأسواق الأسبوعية

28 آذار / مارس 2020 01:39

1
1

غزة-الرأي

رافقت شرطة البلديات موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة، الجمعة، في مهمة إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.

جاء ذلك بإشراف كل من رئيس بادية غزة د. يحيى السراج، ومدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة العقيد جهاد حمادة، وبدعم من مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل والمباحث العامة.

وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

في سياق متصل انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)، وذلك لفرض النظام، ومنع الازدحام، وتنظيم البسطات والعربات.

تجدر الإشارة إلى أن طواقم دائرة الصحة في بلدية غزة أجرت تعقيماً شاملاً للأسواق، ضمن إجراءات السلامة والوقاية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟