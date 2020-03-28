بلدية خان يونس والشرطة تضعان خطة لمنع الازدحام في الأسواق

غزة-الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعا مع قيادة شرطة المحافظة وذلك بهدف وضع خطة ميدانية لمنع الازدحام في الأسواق والمرافق العامة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فايروس كورنا.

وشارك بالاجتماع رئيس البلدية ورئيس لجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة م. علاء الدين البطة، ومدير مكتبه م. سعد عاشور، ومسئول وحدة المتابعة والضبط الميداني بالبلدية م. محمد درويش، ونائب مدير شرطة المحافظ العقيد عماد الغلبان، ومدير شرطة البلديات العقيد منيب حمدان، ومدير العمليات المركزية العقيد باسل الغلبان، ومدير شرطة المرور المقدم مازن العصار.

وبين م. البطة أن الإجتماع يأتي في إطار المساعي المبذولة من قبل لجنة الطوارئ المركزية للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا عبر الحد من وجود التجمعات بين المواطنين في الأسواق والمرافق العامة، مؤكداً على أهمية تلك الإجراءات التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وكذلك درء أية مخاطر من شأنها التسبب في انتشار الفايروس.

وأكد م. البطة على أن البلدية وقيادة الشرطة ستتخذ غداً صباحاً جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وجود تجمعات وازدحام المواطنين بالأسواق وذلك من خلال التعزيز بالمزيد من عناصر الشرطة وموظفي الضبط الميداني بالبلدية لتوجيه المواطنين وارشادهم ومنع الإزدحام قدر المستطاع.

وطمئن رئيس البلدية كافة المواطنين بأن لجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة تتخذ تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم بالدرجة الأولى حيث تأتي ضمن المساعي المبذولة وفق الخطة الوطنية المعمول بها لمجابهة الفايروس، مشيراً إلى أن طواقم الصحة والبيئة بالبلدية لديها خطة تستهدف تنفيذ حملات متواصلة لتعقيم الأسواق والمرافق العامة تنفذها يومياً، شاكراً كافة الفرق التطوعية الشبابية والعائلية والمؤسساتية ولجان الأحياء التي قامت بتنفيذ مبادرات لتعقيم الشوارع والأحياء.