الاقتصاد: قمنا بعمل 250 محضر ضبط لمحلات تجارية رفعت الأسعار

غزة – الرأي : حسن النجار

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح موسى، إن طواقم الوزارة قامت بعمل أكثر من 250 محضر ضبط لأصحاب المحلات التجارية التي عملت على رفع الأسعار.

وذكر في حديث لـ"الرأي" اليوم السبت، أن الطواقم قامت بتنفيذ أكثر من 250 جولة تفتيشية على 2000 منشأة ومحل وسوق تجاري بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار خلال المدة من 15 مارس وحتى تاريخ اليوم، مؤكداً أن العمل ما زال مستمر لتنفيذ الأمني الغذائي للمواطنين.

وقال إن الوزارة شددت إجراءاتها خلال الأسبوع الماضي بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وذلك عقب قيام عدد من التجار برفع الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار إلى توقيف عدد من التجار وعمل محاضر ضبط لهم، وتحويلها للنيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد أن طواقم وزارة الاقتصاد تعمل على تنفيذ جولات صباحية ومسائية للتفتيش على جميع الأسواق الشعبية والمولات التجارية وكافة المحلات التجارية بهدف منع الاحتكار وضبط الأسعار.

وبين موسى أن الوزارة اجتمعت مع كبار التجار في القطاع لمطالبتهم بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع وقامت بنشر قائمة أسعار السلع الأساسية للمواطنين "السقف السعري الاسترشادي"، وهناك الكثير من التجار استجابوا للوزارة ولم يرفعوا أسعار منتجاتهم.

وأضاف أن الوزارة اجتمعت مع جميع تجار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، حيث تم تقديم تسهيلات لهم وتم إعفاء 14 سلعة من السلع الأساسية من الجمرك إعفاء ضريبي وتم الإعلان عنها بهدف تخفيض الأسعار وحث التجار على إيجاد مخزون سلعي يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي بغزة.