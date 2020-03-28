المجلس الأعلى للشباب والرياضة يبدأ بتوزيع المنحة المالية للأندية

غزة-الرأي

بدأ المجلس الأعلى للشباب والرياضة المرحلة الأولى من توزيع المنحة المالية للأندية الرياضية بقيمة ( 100 ) ألف شيكل ، والتي تستهدف أسر اللاعبين الأكثر حاجة ،حيث بلغ عدد الأندية المستفيدة ( 56 ) نادٍ موزعين على الدرجات الرياضية المختلفة .

وجرت عملية التوزيع بحضور أ . عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام " ،و أ . محمد حلس مدير دائرة الأندية ،أ . أحمد المشهراوي مدير عام الشئون الإدارية والمالية ،وممثلين عن الأندية الرياضية ¸وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة.

وقال " هنية " بأن المنحة جاءت ضمن خطة الطوارئ التي أعلن عنها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، مضيفاً بأن المنحة شملت " 1000 " أسرة رياضية دعماً لهم في ظل الظروف الصعبة وأزمة كورونا،والتي ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية بغزة.

وأكد هنية بأن جهود المجلس الأعلى تأتي انطلاقاً من واجباته ومسئولياته الوطنية والاجتماعية العليا تجاه الأسرة الرياضية الفلسطينية.

من جهتهم عبر ممثلو الأندية عن شكرهم للمجلس الأعلى ممثلاً بالأمين العام المساعد " هنية " ،المساند الحقيقي للرياضيين في كل زمان ومكان،من خلال وقوفه مع الأسرة الرياضية في كافة الأزمات،عبر تقديمه المساعدات المادية والعينية لهم،اضافةً لجهده الكبير في تطوير الرياضية الفلسطينية،عبر مشاريع البنية التحتية والتي ساهمت في تكوين بيئة رياضية مميزة.