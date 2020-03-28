حمد لـ"الرأي": نبذل ما بوسعنا لمواجهة "كورونا" ونثمن الجهود الشعبية

غزة- الرأي:

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة غازي حمد، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاح خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" منذ اللحظات الأولى لاكتشافه.

وشدد حمد في حديثه لـ"الرأي" السبت، أن التنمية الاجتماعية قامت منذ بداية الأزمة بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المختصة للعمل بشكل جماعي لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة ذلك "الفيروس".

ولفت إلى أنه يتم اختيار مراكز الحجر الصحي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية ليتم تجهيزها بالطعام والشراب وأغراض النوم، حيث يتم توفير احتياجات نحو 1590 من الأهالي المحجورين إضافة لأكثر من 2000 عنصر من الطواقم الحكومية.

وبين أنه يتم العمل على مدار 24 ساعة لتوفير ثلاثة وجبات من الطعام ومياه للشرب وعادية وغسالات ودفايات ومشروبات ساخنة، إضافة للاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن الوزارة عملت مؤخراً ولا زالت على تجهيز مراكز حجر احتياطية للتعامل مع أي أمر طارئ داخل قطاع غزة، وهي على جهوزية عالية وتامة وتواصل تنسيقها مع كافة الجهات المعنية.

وأشاد بالجهود الشعبية التي قُدمت عبر مؤسسات وجمعيات وأفراد عاديين بمستوى يثبت أن الشعب الفلسطيني أصيل ولا يتردد في مساندة بعضه البعض في أوقات الشدائد.

وقال: "بحمد الله نحن راضون عن الأداء لكننا نشعر دائماً بالتقصير تجاه شعبان ونأمل أن تمر الأزمة دون وجود خسائر، وأن يتم السيطرة على الأزمة".

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