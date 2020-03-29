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وجود التهابات فى عينك من كتر التعقيم؟..طرق طبيعية للتخلص من الاحمرار

29 آذار / مارس 2020 08:19

وجود التهابات فى عينك من كتر التعقيم..طرق طبيعية للتخلص من الاحمرار
وجود التهابات فى عينك من كتر التعقيم..طرق طبيعية للتخلص من الاحمرار

كلور وكحول وخل طول اليوم، أبرز طرق التعقيم المنزلية التى يستخدمها الكثيرون وخصوصا السيدات وذلك كطريقة للتعقيم والوقاية من فيروس كورونا ، ولكن قد تؤثر هذه المواد على صحة الجهاز التنفسى والجلد والعين، حيث يتعرض الكثيرون لالتهابات شديدة فى العين، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الطرق الطبيعية لعلاج التهاب العين حسب ما ذكره موقع healthline

طرق طبيعية فى المنزل لعلاج التهابات العين
 

1:المياه بالملح

وهى من أكثر الطرق المنزلية لعلاج التهابات العين، حيث يشبه المحلول المعقم للعين حيث يحتوى الملح على نسبة عالية من المواد المضادة للميكروبات والالتهابات.

2:أكياس الشاى والأعشاب
 
وضع أكياس الشاى الباردة على العين تعمل على استرخاء العين وعلاج الالتهابات والعدوى، ومنها "الشاى الأخضر، البابونج،الشاى الأسود".

3:كمادات مياه دافئة
 


 

يمكن استخدام كمادات المياه الدافئة على العين لتهدئة الالتهاب والألم والاحمرار.

4:العسل الابيض
 
يحتوى العسل الابيض على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على علاج الالتهاب والاحمرار وذلك عن طريق تدليك المنطقة المحيطة بالعين بالعسل الابيض او بزيج العسل بالمياه الفاترة.

5:شرائح البطاطس
 
تحتوى البطاطس على الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العين وعلاج الالتهاب والألم ، وذلك عن طريق وضع شرائح البطاطس على العين.

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