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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

29 آذار / مارس 2020 08:31

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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