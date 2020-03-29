اشتية: ارتفاع مصابي كورونا لـ 106 وإلغاء التقاعد المالي عن غزة

القدس المحتلة - الرأي

أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 106، بعد تسجيل إصابتين جديدتين صباح اليوم في مدينة الخليل وقرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين إن "التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة بين أبناء شعبنا في القدس المحتلة، يجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلي".

وأشار إلى أن ن حكومته ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، موضحا أن احتياجات الحكومة المالية لمواجهة وباء كورونا تقدر بـ120 مليون دولار.

وأعلن اشتية عن صرف رواتب الموظفين كاملة هذا الشهر على مدار 7 أيام تجنبا للازدحام، مؤكدا أنه سيتم إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة بدءا من الشهر المقبل وسيكون اختياريا.

وبين أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توظيف 51 طبيبا جديدا من اخصائيين وطب عام، لتغطية احتياجات القطاع الصحي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين على صرف نصف راتب للعمال للعاطلين عن العمل لشهري آذار ونيسان، داعيا مجددا العمال لعدم العمل في المستعمرات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.