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جوجل ترفع حد مجموعة الاتصال من 8 إلى 12 مشترك في تطبيقها Duo

29 آذار / مارس 2020 08:44

جوجل ترفع حد مجموعة الاتصال من 8 إلى 12 مشترك في تطبيقها Duo
جوجل ترفع حد مجموعة الاتصال من 8 إلى 12 مشترك في تطبيقها Duo

في تحديث جديد لتطبيق Duo من جوجل ، تم رفع الحد الأقصى للمشتركين في المحادثة إلى 12 بدلًا من 8 أشخاص.

تماشيًا مع الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم بأسره، أعلن مدير إدارة المنتجات في جوجل عن زيادة العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مكالمة Duo من ثمانية إلى اثني عشر، وقد أشارت الشركة “ندرك أن الاتصال الجماعي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي، لذلك قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12”.

وفي هذا الصدد، كانت بدايات Duo مع أربع مشتركين فقط، وفي مايو من العام الماضي تم رفع الحد الأقصى إلى ثمانية، واليوم أصبح الحد الجديد اثني عشر مشتركًا، دون تحديد الشركة بأن هذه الزيادة دائمة أم لا.

ويُذكر مؤخرًا، أن العديد من خدمات التراسل قد رفعت من الحد الأقصى للمشتركين في المكالمة، فايبر أحد تلك الخدمات، حيث رفعت الحد من 10 إلى 20 مشترك، ومن المتوقع جدًا أن نرى هذه الخطوة للمزيد من خدمات التراسل الأخرى، أخيرًا، تحديث Duo متاح الآن لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

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