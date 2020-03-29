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نتنياهو وغانتس يتوصلان لتفاهمات حول تشكيل الحكومة

29 آذار / مارس 2020 08:46

القدس المحتلة - الرأي

توصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "الحصانة لإسرائيل"، بيني غانتس، إلى تفاهمات تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في ساعات متأخرة من الليل، على أن تتجدد المفاوضات، اليوم الأحد، بغرض الإعلان النهائي عن التوصل لاتفاق والتوقيع عليه.

وأعلن نتنياهو وغانتس في بيان مشترك صباح اليوم الأحد، عن التوصل إلى تفاهمات جوهرية من خلال الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب جلسة المفاوضات بين نتنياهو وغانتس في مقر رئيس الحكومة والتي استمرت 8 ساعات "خلال اليوم ستعقد جلسة إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه".

ووفقا للتفاهمات ستشكل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، على أن يكون نتنياهو أولا بالمنصب لمدة 18 شهرا ويليه غانتس لمدة 18شهرا أيضا، فيما سيشارك في الائتلاف الحكومي كل من: الليكود، "وحوسن ليسرائيل" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وتحالف أحزاب اليمين "يمينا".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن من بين القضايا التي كانت موضع خلاف بين الطرفين والتي تم بحثها، من سيتولى منصب وزير القضاء، والضمانات لتنفيذ عملية التناوب على رئاسة الحكومة على أن يكون نتنياهو أولا.

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