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نموذج مطور من أضخم طائرة في العالم يقوم بأول تحليق له

29 آذار / مارس 2020 08:49

نموذج مطور من أضخم طائرة في العالم يقوم بأول تحليق له
نموذج مطور من أضخم طائرة في العالم يقوم بأول تحليق له

قام نموذج مطور من طائرة النقل الأوكرانية " آن – 225" (مريا) بأول تحليق اختباري له.

 وقد نشرت شركة "أنتونوف" الحكومية الأوكرانية على "فيسبوك"مقطع فيديو أظهر إقلاع الطائرة بعد تحديثها.

وقالت صحيفة Popular Mechanics إن عملية تحديث الطائرة استغرقت 18 شهرا حيث تزودت بنظام جديد أوكراني الصنع للتحكم في محركاتها.  وأضافت أن الطائرة بقيت في الجو لمدة ساعتين بعد أن أقلعت من مطار في ضواحي كييف.

وأفاد بيان أصدرته شركة "أنتونوف" الأوكرانية بأن طائرة "أن 225" المطورة تحمل 250 طنا من الحمولة.

ولا يمتلك أسطول طائرات النقل الأوكرانية إلا نسخة واحدة من تلك الطائرة صنعت في العصر السوفيتي وتعد حقيقة من أضخم طائرات النقل في العالم.

وكانت صحيفة The Mirror قد أفادت في يوليو عام 2019 بأن شركة "أنتونوف" تعتزم إتمام عملية بناء نسخة ثانية من طائرة " آن-225". وبدأت تلك العملية عام 1989 قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وتم تعليقها عام 1994 لأسباب مالية. ثم أعلنت شركة "أنتونوف" أن النسخة الثانية من "أن - 225" جاهزة بنسبة 70%.

جدير بالذكر أن شركة "أنتونوف" كانت تنتج في العصر السوفيتي بالتعاون مع المصانع الروسية بضعة نماذج من طائرات النقل، بما فيها طائرة النقل "آن-124"، التي تستخدمها روسيا بنجاح إلى حد الآن بعد أن تولى مصنع "فورونيج" الروسي للطائرات إنتاجها

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