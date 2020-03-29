رجل يختبئ من كورونا في مكان لن يخطر على بالك: أين يا ترى؟

في عام 2015 بدأ رجل بريطاني في بناء ملجأ تحت الأرض ليكون ملاذا له في حال تعرض العالم لأي كارثة.

فعلى مدار 5 سنوات، كما هو الحال الآن حرص على جعل هذا الملجأ أشبه بـ منزل مصغر مليء بوسائل الترفيه والتسلية.

هذا الرجل يختبئ من كورونا في مكان لن يخطر على بالك: أين يا ترى؟

وقرر البريطاني كولين فورز عام 2015، أن يبدأ في بناء ملجأ تحت الأرض، في الحديقة الخلفية لمنزله، وقد نجح في جعله يبدو وكأنه منزل حقيقي.

ووضع فورز في الملجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة من الطبول لممارسة هوايته المفضلة، وحرص على تزويده بمولد كهرباء خاص.

كما بنى مطبخا داخل الملجأ، مزودا بجهاز ميكرويف ومغسلة، وملأه بالمواد الغذائية المعلبة.

ولأنه بنى هذا المكان ليحتمي داخله من أية مصائب أو كوارث، فقد حرص فورز على وضع قناع غاز داخل الملجأ.

ومع أن الوضع الذي يعيشه العالم الآن في ظل تفشي فيروس كورونالا يتطلب كل هذه الإجراءات المعقدة، فإن فورز أكد أنه سعيد بقرار بناء هذا الملجأ، وأنه يستخدمه الآن في زمن كورونا.