منزل مغطى بالقصدير في السعودية: ما حقيقة ذلك؟

كشفت هيئة مكافحة الإشاعاتفي السعودية حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي زعم تغليف منزل بالقصدير في محافظة القطيف خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وبعد البحث عن أصل الفيديو، اتضح عدم صحة الفيديو المتداول بعنوان منزل في القطيف بالمملكة تم تغليفه بالقصدير خوفا من فيروس كورونا، حيث أن الفيديو الحقيقي قديم ويعود زمن نشره على اليوتيوب قبل سنتين لمنزل بالخبر.



وكانت صحيفة المرصد قد نشرتقبل عامين خبر عن مواطن سعودي نشر مقطع فيديو بعدسة جواله يرصد فيه قيام فنان تشكيلي بكسو منزل في المنطقة الشرقية بالقصدير بشكل كامل، ليظهر بشكل معماري مميز.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر منزل يكسوه القصدير بشكل كامل، حتى وصل الأمر بكسوه لعداد الكهرباء الملازم للمنزل أيضاً، فيما تعجب موثق الفيديو من الطريقة والسبب الذي جعل من خلاله الفنان التشكيلي بكسو المنزل وما الغرض في ذلك.

وتفاعل وقتها النشطاء على مقطع الفيديو مبدين استغرابهم من الطريقة، ومؤكدين أنه لا يعتبر فناً وله سلبيات كثيرة، منها فقدان اشارة الاتصال بالجوال وتأثيره عليه، وفي حال حدوث التماس كهربائي في نقطة محددة يتسبب في سرعان وصول ضغط الكهرباء في كامل المنزل في وقت قليل، بجانب تسببه في عكس اضاءة الشمس على محيط المنزل مما يتسبب في ارتفاع حراري قوي للمنازل المحيطة وينتج عنه تلوث بيئي وبصري.