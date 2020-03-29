بسبب كورونا.. الاتحاد الروسي لكرة الطائرة يعلن إنهاء الدوري ويحدد البطل

أعلن الاتحاد الروسي لكرة الطائرة اليوم السبت إنهاء دوريات اللعبة بشكل فوري حرصا على السلامة العامة بسبب تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.

وأعلن الاتحاد أن متصدر الدوري الممتاز للرجال فريق لوكوموتيف نوفوسيبيرسك هو بطل الدوري للموسم الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

أما عند السيدات، فتم الإعلان عن تتويج المتصدر فريق دينامو قازان بلقب الموسم الحالي وذلك للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وحسب البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد الروسي لكرة الطائرة فإن هذه القرارات أتت بموافقة أغلبية فرق الدوري الممتاز، حيث وافق 13 من أصل 14 ناديا في دوري الرجال، و10 من أصل 12 ناديا في دوري السيدات.