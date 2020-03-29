رغم جائحة كورونا .. الأندية الغزية تتعاقد مع مدربين وتبرم صفقات مع لاعبين !

عقب إنتهاء الموسم الكروي الحالي وفي ظل الغموض الذي يكتنف إستكمال بطولة الكأس عقب جائحة كورونا التي شلت كافة أنحاء المعمورة بما فيها توقف عجلة الحركة الرياضية محلياً وعالمياً، أستغلت بعض الأندية الغزية هذا التوقف الأضطراري، وقامت بالإعلان الرسمي مبكراً عن أجهزتها الفنية للموسم المقبل.

حيث أعلن النادي الجماهيري خدمات النصيرات الذي أخفق في الصعود إلى دورى الدرجة الممتازة عن جهازه الجديد بقيادة المدير الفني " محمد صيدم "، الذي سبق له وأن خاض عدة تجارب ناجحة في أكثر من ناد، وعلى خطاه سار الكابتن القدير نادر النمس الذي حقق نجاحات مميزة مع فريق القادسية الرفحي ووقع مجددا لفريق بيت حانون الأهلي لقيادته في الموسم المقبل.

وفي ذات السياق مازالت هناك مفاوضات ومشاورات في بعض الأندية للإعلان عن المدربين الجدد لتولى المسئولية الفنية بعد أن قدم البعض أستقالتهم في وقت سابق، أو الإبقاء عليهم كما هو الحال في نادي شباب الزوايدة العائد مجددا لدوري الدرجة الأولى بحثاً عن الإستقرار الفني والإداري الذي وصل إليه الفريق

وذلك من خلال الإبقاء على الكابتن الشاب " حازم الحجار " الذي حقق مع شباب الزوايدة إنجازات ونجاحات مهمة من خلال قيادته الفريق لتصدر دوري الدرجة الثانية والصعود إلى دوري الدرجة الأولى،

إلى ذلك ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها معظم الأندية، إلا أن المفاوضات والأغراءات التي تجري جلها من تحت الطاولة مازالت مستمرة من بعض الاندية لإستقطاب اللاعبين من هذا النادي أو تلك،

وقد تظهر جراء ذلك بوادر أزمة وتوتر في العلاقات بين بعض الأندية يكون بطلها اللاعب نفسه كما هو واقع الحال في قضية اللاعب محمد القاضي الذي مازال على كشوفات بين حانون الرياضي ووقع مجددا لشباب جباليا.