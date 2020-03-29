هيئة تشجيع الاستثمار تؤجل الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، عن تأجيل دفع الأقساط لبعض المستفيدين من برنامج المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها،إنه تقرر تأجيل دفع القسط الشهري عن شهر مارس 2020 للمشاريع المتضررة من إيقاف المسيرة التعليمية الممولة من البرنامج، وتشمل (روضات، حضانات أطفال، مطابع، مراكز دعاية واعلان، مكاتب، مقاصف مدرسيه مراكز تعليميه، مراكز تدريب).

وذكرت الهيئة، أن المشاريع التي تم تأجيل القسط لشهر مارس 2020 وملتزمة بتسديد الأقساط فبل شهر فبراير من نفس العام، سيتم ايضاً تأجيل القسط لها عن شهر ابريل المقبل.

وسيتم فتح باب تقديم الطلبات الكترونياً مطلع الأسبوع القادم للفئات المذكورة والمتضررة من حالة الطوارئ، لدراستها وتقييمها.