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الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من "كورونا"

29 آذار / مارس 2020 09:26

الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من "كورونا"
الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من

رفح- الرأي

نفذت عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ،سلسلة إجراءات وقائية وتوعوية من فايروس "كورونا".

وشملت هذه الإجراءات تسليم العميد د. وائل عثمان مدير شؤون الأطباء والعقيد أشرف ابو الخير مدير العيادات بالمحافظات، بعض المواد الطبية اللازمة للتعقيم والوقاية من فيروس كورونا لشرطة محافظة رفح.

كما تضمنت تقديم محاضرة توعوية لأفراد مركز شرطة المحافظة وللنزلاء في النظارة وللاطباء والمرضى داخل العيادة الطبية والحديث عن الوقاية من الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها.

جدير بالذكر أن طواقم وحدة الإسعاف قامت بتعقيم سيارات السولار والسائقين القادمين من مصر وتوزيع القفازات والكمامات الطبية والمعقمات لأفراد الأمن الوطني المنتشرة على الحدود .

ac5c7c69-b0ed-4bea-85bd-48091638c721 الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من
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