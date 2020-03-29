وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في الحملة الدولية لإنقاذ الأسرى من خطر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غزة بزمن الكورونا .. مبادرات شبابية ومؤسساتية لا تتوقف (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية " بحر" ينعي المناضلة العربية الأردنية تيريز هلسة وكالة الرأي الفلسطينية صحة بلدية خان يونس تعقم شوارع حي معن جنوب شرق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الجدد للاحتراز من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمحتكري سلع وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية برفح تنفذ إجراءات احترازية وتوعوية للوقاية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تؤجل الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية رغم جائحة كورونا .. الأندية الغزية تتعاقد مع مدربين وتبرم صفقات مع لاعبين !
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الجدد للاحتراز من كورونا

29 آذار / مارس 2020 09:49

الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الموظفين الجدد للاحتراز من كورونا
الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الموظفين الجدد للاحتراز من كورونا

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، برنامجاً تعريفياً للأطباء الموظفين الجدد،  والذي يضم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

وخلال افتتاحه البرنامج التعريفي رحب. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب،  بالمدربين اعضاء لجنة مكافحة العدوى في وحدة الجودة كل من أ.سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوى بوحدة الجودة ، أ.وائل حرب رئيس مكافحة العدوى في مستشفى شهداء الاقصى، وبالأطباء حديثي التوظيف مهنئاً الفريق استلامهم الوظيفة العمومية وانضماهم لفريق العمل بوزارة الصحة متمنيا لهم مستقبلاً وظيفيا مشرقاً .

وأوضح  نوفل، أن البرنامج التعريفي يشمل يوما تدريبيا مكثفا مكون من محورين، الاول يتناول معرفة سبل مكافحة العدوى في ظل تفشي فايروس كورونا عالمياً، وكيفية تشخيص الحالة وفقا للدليل الاجرائى المعتمد في وزارة الصحة، والمتوافق مع دليل الاجراءات لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن تطبيق عملي لكيفية استخدام الواقيات الشخصية بالطريقة المثلى وكيفية التخلص منها.

وأفاد نوفل أن المحور الثاني للبرنامج ركز على آلية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وفقا لبرنامج دورة الانعاش القلبي المتقدم ACLS ليوم واحد بدلا من يومين، تم خلاله التعلم و التطبيق العملي على آلية الانعاش القلبي بجودة عالية ،الى جانب آلية التعامل مع حالات توقف التنفس و انعاشه لدى المرضى. .

91328850_2558301801114332_1407892740645060608_n الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الموظفين الجدد للاحتراز من كورونا
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (180) عائلـة محتاجة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟