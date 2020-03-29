الصحة: التنمية البشرية تعقد لقاءً تعريفياً للأطباء الجدد للاحتراز من كورونا

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة، برنامجاً تعريفياً للأطباء الموظفين الجدد، والذي يضم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

وخلال افتتاحه البرنامج التعريفي رحب. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب، بالمدربين اعضاء لجنة مكافحة العدوى في وحدة الجودة كل من أ.سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوى بوحدة الجودة ، أ.وائل حرب رئيس مكافحة العدوى في مستشفى شهداء الاقصى، وبالأطباء حديثي التوظيف مهنئاً الفريق استلامهم الوظيفة العمومية وانضماهم لفريق العمل بوزارة الصحة متمنيا لهم مستقبلاً وظيفيا مشرقاً .

وأوضح نوفل، أن البرنامج التعريفي يشمل يوما تدريبيا مكثفا مكون من محورين، الاول يتناول معرفة سبل مكافحة العدوى في ظل تفشي فايروس كورونا عالمياً، وكيفية تشخيص الحالة وفقا للدليل الاجرائى المعتمد في وزارة الصحة، والمتوافق مع دليل الاجراءات لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن تطبيق عملي لكيفية استخدام الواقيات الشخصية بالطريقة المثلى وكيفية التخلص منها.

وأفاد نوفل أن المحور الثاني للبرنامج ركز على آلية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وفقا لبرنامج دورة الانعاش القلبي المتقدم ACLS ليوم واحد بدلا من يومين، تم خلاله التعلم و التطبيق العملي على آلية الانعاش القلبي بجودة عالية ،الى جانب آلية التعامل مع حالات توقف التنفس و انعاشه لدى المرضى. .