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التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة

29 آذار / مارس 2020 10:23

التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة
التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، جولة ميدانية توعوية بمحافظة شمال غزة، شملت" كل من مركز شرطة معسكر جباليا ومركز شرطة جباليا النزلة وشرطة الحراسات بمتشفي الإندونيسي والشرطة العسكرية ومقر الأمن الداخلي والدفاع المدني وجولة ليلية على أماكن انتشار قوات حفظ النظام والتدخل.

ونفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أيضاً بمحافظة الوسطى جولة ميدانية على أماكن انتشار أفراد وضباط الأجهزة الأمنية بالمحافظة الوسطى.

من جانب آخر، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة جولة توعوية على أماكن وانتشار الشرطة البحرية بغزة.

 وتحدث ضباط الهيئة خلال الجولات عن فيروس كورونا وسبل الوقاية ودور الأجهزة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية كواجب وطني لحماة الوطن لتقوية العزيمة والصبر والثبات في هذا الظرف الصعب خلال انتشار وباء كورونا في العالم وقد تخلل الجولات توزيع منشورات وملصقات توعوية للوقاية من فيروس كورونا

ec830377-d849-4447-b358-f2f39a189959 0a19755e-6419-4107-a558-870803d39460 التوجيه السياسي ينظم جولات ميدانية للأجهزة الأمنية بمحافظات غزة
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