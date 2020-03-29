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مشيداً بما قدمته للقضية الفلسطينية

" بحر" ينعي المناضلة العربية الأردنية تيريز هلسة

29 آذار / مارس 2020 10:37

" بحر" ينعي المناضلة العربية الأردنية تيريز هلسة

غزة- الرأي

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر المناضلة العربية الأردنية تيريز هلسة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأشاد د. بحر بنضال الراحلة تيريز هلسة وما قدمته للقضية الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والأحرار في كل مكان.

وأكد د. بحر على ضرورة انتهاج ذات النهج الذي خطت عليه المناضلة الفقيدة، والتي أعلنت مراراً وتكراراً تمسكها بالمقاومة لتحرير فلسطين، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وشدد على ضرورة التمسك بوصية الراحلة هلسة وكل الأحرار والشرفاء في العالم بانتهاج كافة أشكال المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعرف إلا لغة القوة.

يشار إلى أن المناضلة الراحلة تيريزا هلسة أردنية ولدت بمدنية عكا عام 1954، وألتحقت بصفوف الثورة الفلسطينية ونفذت عام 1972 عملية خطف طائرة بلجيكية كانت تقل إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى أردنيين وفلسطينيين.

وجرى اشتباك في مطار اللد حيث حطت الطائرة اصيبت خلالها الراحلة هلسة وتم اعتقالها، بعد أن استطاعت أن تصيب رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بالرصاص الذي كان ضمن القوة الإسرائيلية التي هاجمت الطائرة والمناضلين، وبعد اعتقالها لمدة 11 عاما تم الافراج عنها بصفقة تبادل أسرى وابعدت إلى الأردن.

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