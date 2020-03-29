النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2455) الاحد 29/3/2020
أخبار فلسطينية
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- الحكومة الفلسطينية تتوقع أياما صعبة بسبب الوباء وتسجل إصابات جديدة … وتلميحات لفرض…
- حماس: نأمل من السعودية الاستجابة لمبادرة الحوثيين وإطلاق معتقلينا
- وصول أموال المنحة القطرية إلى غزة
- »"كورونا" في فلسطين: 104 إصابات بعد تسجيل 6 في قطنّة فجر اليوم
- ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104
- هنية يبحث مع ميلادينوف تأثير كورونا على الأوضاع في فلسطين
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو وجانتس يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة
- الصحة الإسرائيلية: 3619 إصابة بكورونا بينها 54 حالة حرجة
- "كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460
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الاخبار الدولية
- حملة دولية لإنقاذ الأسرى من خطر كورونا
- ثلثاها في أوروبا.. وفيات كورونا في العالم تتجاوز 30 ألفا
- "التواصل الأوروبي الفلسطيني" يدعو لضمان سلامة الأسرى
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في فلسطين إلى 104
- ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 97 حالة
- طائرات إسرائيلية تقصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة
- بركة في نقد مبطن لجهات فلسطينية وعربية: نسأل الله منحه رحمته للذين راهنوا…
- منسق الأمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات لإحياء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- الحكومة الفلسطينية تتوقع أياما صعبة بسبب الوباء وتسجل إصابات جديدة … وتلميحات لفرض…
- حماس: نأمل من السعودية الاستجابة لمبادرة الحوثيين وإطلاق معتقلينا
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتهدم منازل وتستولي على معدات زراعية…
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الشرق الأوسط
- فلسطينيون ينعون مخيم اليرموك بعد مخطط عمراني
- الفلسطينيون ينعون أردنية شاركت في خطف طائرة أصيب فيها نتنياهو
- إلغاء مسيرة مليونية للفلسطينيين في «يوم الأرض»
الخليج الإماراتية
- المستوطنون يهاجمون قرية ويقتلعون 300 شجرة زيتون
- إلغاء «يوم الأرض» في غزة بسبب كورونا
- ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51
الغد الأردنية
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الاهرام المصرية
- نتنياهو وجانتس يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة
الاخبار اللبنانية
- قصف إسرائيلي في غزة
الشروق المصرية
- إسرائيل: ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا إلى 3865 مصابا
- نتنياهو وجانتس يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة
الشرق القطرية
الصحف المحلية
- جريدة فلسطين
- تقرير في حالة الطوارئ.. سياسات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين لا تتوقف
- استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته في حريق "النصيرات"
- نتنياهو وغانتس يتوصلان لتفاهمات حول الحكومة
- حوار البردويل يُجدِّد مطالبته السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بسجونها
- الصحة العالمية: 30937 وفاة وأكثر من 664 ألف إصابة بـ "كورونا"
- 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" غربي القدس
- هنية يبحث مع ميلادينوف تأثير كورونا على الأوضاع في فلسطين
- "التواصل الأوروبي الفلسطيني" يدعو لضمان سلامة الأسرى
- يالاحتلال يفتح "بوابات قلقيلية" للعمال الفلسطينيين العالقين لديه
- بحر ينعى المناضلة العربية "تيريزا هلسة"
- للمرة الثالثة.. تعليق الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى
القدس المحلية
- غزة: إصابة صياد برصاص الاحتلال
- نشر قوات من الجيش الإسرائيلي لمنع انتشار كورونا
- وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 24
- محكوم بالسجن مدى الحياة.. أسير من جنين يدخل عامه الـ19
- الشيخ: حملة مكثفة لجلب عينات فحص كورونا
جريدة الأيام
- »ترامب يتخلى عن فكرة إغلاق نيويورك مع تجاوز وفيات كورونا 2100
- »تطبيق إلكتروني جديد يغنيك عن قياس الملابس بالمحلات خلال فترة التباعد...
- »الزراعة في الأغوار: دورة الإنتاج تسير كالمعتاد
- »إتلاف قذيفتين من مخلفات الاحتلال في جنين
- »غزة: هشاشة الأوضاع الاقتصادية تحد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
- »"كورونا" في فلسطين: 104 إصابات بعد تسجيل 6 في قطنّة فجر اليوم
- »مقتل رئيس مجلس قروي النصارية برصاص مجهولين
الحياة الجديدة
- قصص موجعة يرويها طبيب فلسطيني يعمل في ايطاليا
- الابتكار في مواجهة "كورونا"
- تقرير: الاستيطان وعربدة المستوطنين في الأرض الفلسطينية لا تتوقف في ظل حالة
وكالة صفا
- بسبب "كورونا"..إحياء يوم الأرض هذا العام على أسطح المنازل
- تطور جوهري في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية
- بالصور: ابتكارات شبابية لمواجهة كورونا.. الشقيقان علاونة نموذجًا
- ثلثاها في أوروبا.. وفيات كورونا في العالم تتجاوز 30 ألفا
وكالة الراي الفلسطينية
- غزة بزمن الكورونا .. مبادرات شبابية ومؤسساتية لا تتوقف (تقرير)
- "الاقتصاد" تحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمحتكري سلع
- زوارق الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين ببحر غزة
- الاحصاء: زيادة كبيرة في بناء وتوسيع المستعمرات بالضفة العام الماضي
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- 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في قطنة شمال غرب القدس
- نتنياهو وغانتس يتوصلان لتفاهمات حول تشكيل حكومة وحدة
- 3865 مصاب بفيروس كورونا في "إسرائيل"
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- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا السبت 28 مارس 2020
- بالذكرى الثالثة..هيئة مسيرات العودة تدعو لعدم التجمهر
سما نيوز
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- التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ3865 بينها 66 بحالة خطيرة
- كاتب إسرائيلي : نتنياهو سيقضي على غانتس وأشكنازي بأقرب فرصة
- نحو تشديد القيود.. اسرائيل : ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين
- ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104
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فلسطين اليوم
- تنمية غزة توضح : هل دخلت أموال المنحة القطرية للقطاع !
- حفاظاً على سلامة المعتصمين..للأسبوع الثالث على التوالي: تعليق الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى
- الاجراءات المشددة تتصاعد..كورونا حول العالم: الوفيات تتجاوز 30 ألفاً جلها في أوروبا ودول عربية تزيد
- تسجيل ست اصابات جديدة يرفع عدد مصابي فيروس كورونا في فلسطين إلى 104 حالة
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عرب 48
- الضفة: مقتل رئيس مجلس قروي النصارية في جريمة إطلاق نار
- تداعيات كورونا بالضفة: التحذير من المغالاة بتنفيذ أحكام الطوارئ
- مستجدات كورونا بفلسطين: 6 إصابات جديدة في قطنة يرفع الإصابات إلى 104
- نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين
- الصحة الإسرائيلية: 3619 إصابة بكورونا بينها 54 حالة حرجة
- "كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460
-
وكالة وفا
- الشيخ: بناء على تعليمات الرئيس هناك حملة صامتة ومكثفة دوليا لجلب عينات فحص "كو..
- الوفيات تقارب الـ31 الفا والاصابات 664,236 بفيروس "كورونا" في العالم
- 44 عاما على ذكرى "يوم الأرض"
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حدث في مثل هذا اليوم
29 آذار (مارس)
- 2002م إسرائيل تبدأ باجتياح الضفة الغربية بالكامل تنفيذاً لخطة السور الواقي.
- 2002م محاصرة مقر الرئيس ياسر عرفات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- 2002م سرايا القدس تنفذ عملية في مستوطنة نتساريم بغزة أدت إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الذي هاجمهم بالسكاكين وهو أحمد نايف خزيق من غزة الصبرة.
- 2002م عملية استشهادية في محل تجاري في القدس الغربية، قامت بها الاستشهادية آيات الأخرس من كتائب شهداء الأقصى، أدت إلى مقتل 4 من الإسرائيليين وجرح أكثر من 25 آخرين، حيث فجرت نفسها في قوات العدو الصهيوني والشهيدة من قرية جوسان قضاء بيت لحم.
- 1993م مقتل مستوطن طعناً بالسكين في مستوطنة كفار يام قرب خانيونس وتمكن المهاجم من الفرار.
- 1987م إعادة انتخاب إسحاق شامير (ولد عام 1915) زعيماً لحزب حيروت (الحرية) اليميني المتشدد في إسرائيل.
- 1954م وقوع مذبحة نحالين، وهي قرية فلسطينية وادعة تقع على مسافة 20 كم من مدينة بيت لحم و40 كم من مدينة الخليل، وتربطها بهما طريق جبلية وعره، وفي منتصف ليلة 28-29/03/1954 اجتازت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 300 جندي خط الهدنة، وتوغلت في أراضي الضفة مسافة 3.5 كم، حتى وصلت مشارف القرية.
- 1949م تركيا تعترف بإسرائيل بعد أقل من عام من إنشائها على نحو 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية، وتعتبر أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان اليهودي، وتربط بين البلدين علاقات أمنية وعسكرية وسياسية خاصة تشكل تحالفاً استراتيجياً يستهدف تطويق الدول العربية شرق البحر الأبيض المتوسط، وتقام بينهما مناورات دورية.
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