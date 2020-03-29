النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2455) الاحد 29/3/ 2020

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وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 24

محكوم بالسجن مدى الحياة.. أسير من جنين يدخل عامه الـ19

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