مباحث التموين تحرر 3 محاضر ضبط لتجار مخالفين

غزة- الرأي

حررت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، ثلاث محاضر ضبط لتجار مخالفين، وذلك خلال جولتها اليومية على محلات المواد التموينية في أسواق قطاع غزة.

وأوضحت مباحث التموين أن طواقمنا ضبطت خمسة أطنان دقيق لدى تاجرين يقومان برفع سعره أمام المواطنين.

وأكد المقدم أحمد قنيطة مسؤول دائرة التموين، أنه تم عمل محضر ضبط للتجار المذكورين وتحويلهم لوزارة الإقتصاد لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

في سياق آخر، أشار قنيطة إلى أن قسم مباحث التموين بمحافظة ضبط 2 طن من السكر يقوم صاحبه برفع سعره وبيعه بمبالغ أعلى من السعر الأصلي للمواطنين في حالة استغلال، لافتا إلى تحويله للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه.