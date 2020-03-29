وزارة الحكم المحلي تعقم مقرها ضمن الإجراءات الاحترازية

غزة- الرأي

شرعت وزارة الحكم المحلي، بتعقيم مقرها بالتعاون مع بلدية غزة، وذلك في إطار حرص وزارة الحكم المحلي، على توفير السلامة والصحة المهنية للعاملين بها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد إبراهيم رضوان وكيل وزارة الحكم المحلي، أنه ومنذ اللحظة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم باشرت الوزارة بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة بما يخص الموظفين والمواطنين.

وأضاف رضوان أنه تم توجيه كافة البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز اجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة كافة الخاضعة لنفوذ البلدية وكذلك ضمان استمرار خدمات النظافة والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.