تقليص خدمات الرعاية الاولية في وزارة الصحة تجنباً للازدحام

غزة- الرأي

أكد مدير عام الرعاية الأولية د. مدحت عباس، أن مراكز الرعاية الاولية ستستمر في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين مع تقليص عددها في كل منطقة من 52 مركزاً صحياً الى 14 مركز رعاية صحية ضمن الاجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح عباس، أن مراكز الرعاية الاولية ستواصل تقديم خدمات التطعيم لجميع فئات الأطفال وتقليص خدمات العلاج الطبيعي مع أقتصار الفحوص المخبريةوتصوير الأشعة للحالات الضرورية بالإضافة الى صرف العلاج للمرضى المزمنين لمدة شهر وفق المتاح في المراكزالصحية .

ونوه د.عباس أن وزارة الصحة تسعى للحد من تجمهر المواطنين المترددين على مراكز الرعاية الاولية للمساعدة في الوقاية من الفيروس من خلال تقليص زيارات الحوامل ، ووقف مسح سرطان الثدي لتقتصر على الخدمات التشخيصية، وتقف خدمات الفم والاسنان حفاظا على المرضى والكوادر الطبية ليتم التعامل مع الحالات الطارئة فقط.

وأشار الى أن مركز الرعاية الاولية تواجه مستويات حرجة من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومحدودية مواد فحص فيروس كورونا مما يضعنا أمام تحديات معقدة يصعب التنبؤ بتبعاتها.