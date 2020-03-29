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زارت 41 محل و 3 مصانع

مديرية المعادن الثمينة تنظم جولات تفتيشية على مصانع ومحلات الذهب

29 آذار / مارس 2020 03:31

مديرية المعادن الثمينة تنظم جولات تفتيشية على مصانع ومحلات الذهب
مديرية المعادن الثمينة تنظم جولات تفتيشية على مصانع ومحلات الذهب

غزة- الرأي

نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني،  5 جولات تفتيشيه و 44 زيارة لمحلات ومصانع بيع ذهب على مستوى محافظات قطاع غزة.


وقال المكتب الاعلامي للوزارة، إنه في إطار متابعتها لمحلات بيع الذهب والمجوهرات في قطاع غزه ومن خلال الجولات اليومية التى تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش في مديريه دمغ ومراقبه المعادن الثمينة جرى تنظيم جولات على محلات بيع الذهب بمحافظه غزة وشملت الجولة زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.


وذكر المكتب أنه تم تنظيم جوله على محلات بيع الذهب بمحافظة خانيونس شملت زياره 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، مشيراً الى أن الطواقم التفتيشية بالمديرية ستواصل حملاتها و دورها و عملها في متابعه عمل مصانع ومحلات الذهب في جميع محافظات غزة ، لا سيما فى ظل الظروف الصعبة الراهنة منعاً للغش والتلاعب بالأسعار.


ونوه الى أن دور دائرة الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة يتمثل في التفتيش على محلات الذهب والتأكد من وجود الدمغة على كل مصاغ ذهبي ، مؤكدة أن المديرية هي الجهة الرسمية التي يتم من خلالها تثمين المعادن الثمينة للجهات الرسمية والحكومية .


يشار الى أن مديرية المعادن الثمينة تقوم بفحص ودمغ المعادن الثمينة التي يتم طرحها بالأسواق و التفتيش على التجار وصناع المعادن الثمينة وتقديم المخالفين للقضاء ومنح التراخيص للتجار والصناع بعد استيفاء الشروط المطلوبة .

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