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بدعم من الشعب الجزائري

تكية غزة الخيرية توزع 300 وجبة طعام على الأسر المحتاجة غزة

29 آذار / مارس 2020 03:37

تكية غزة الخيرية توزع 300 وجبة طعام على الأسر المحتاجة غزة
تكية غزة الخيرية توزع 300 وجبة طعام على الأسر المحتاجة غزة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، 300 وجبة طعام مكونة من "الأرز وصدر الدجاج المشوي" على (150) أسرة محتاجة في ظل حالة الطوارئ التي يعيشونها بسبب فايروس كورونا في قطاع غزة.

وكانت الوجبات بدعم كريم من الشعب الجزائري الشقيق، وذلك وقوفاً مع الأسر الفلسطينية وسط الضائقة التي يعيشونها من تفشي وباء كورونا وحصار مطبق.

وأكد محمد خلف نائب رئيس زكاة الدرج، أن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة.

وأوضح ، أن الأسر المستهدفة تحصل على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين .

وأعرب خلف، عن شكره للشعب الجزائري الشقيق لجهودة المتواصلة في دعم أهالي قطاع غزة والوقوف بجانبهم بشتى الجوانب المعيشية.

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