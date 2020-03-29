خدمات الطفولة توزع طرود معقمات ومنظفات لأُسر المرضى وذوي الإعاقة

غزة- الرأي

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، طروداً تمثلت في منظفات ومعقمات صحية على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة شرق مدينة غزة، بدعم كريم من الشعب الجزائري الشقيق ضمن خطة الطوارئ التي تعمل بها الجمعية لمواجهة فايروس كورونا.

وأضح الأخصائي الإجتماعي بلال البايض من الجمعية، استفادرة 80 أسرة لديها أطفال مرضى وذوي إعاقة، من الطرود الصحية التي تحتوي على المنظفات والمعطرات والمعقمات المختلفة، وذلك وقوفاً معهم في ظل حالة الطوارئ التي يعيشونها في قطاع غزة .

وأشار، إلى أن خدمات الطفولة تسعى بشكل متواصل من أجل الوقوف بجانب الأطفال المرض وذوي الإعاقة وأسرهم وتقديم لهم المساعدة بقدر المستطاع للتخفيف من معاناتهم والحفاظ على سلامة صحتهم.

وأعرب البايض، عن شكره للشعب الجزائري الشقيق لوقفاته المستمرة مع أهالي قطاع غزة ومساندتهم له في شتى المجالات المعيشية والحياتية.