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في زيارته لبعض المراكز الصحية

التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مكتبي الاوتشا واليونسيف

29 آذار / مارس 2020 03:48

التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مكتبي الاوتشا واليونسيف
التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مكتبي الاوتشا واليونسيف

غزة- الرأي

زار مكتب الاوتشا للشؤون الانسانية و مكتب اليونسف بعض مراكز الحجر غير المستخدمة ، وذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الدولية.

وكان في استقبالهم مدير عام التنمية والتخطيط في وزارة التنمية  رياض البيطار ومدير مديرية غزة ورئيس لجنة الطوارئ  وائل الخور.

وجاء ذلك لتعزيز الاجراءات والوقائية لمواجهة فيروس كرورونا في قطاع غزة ، وتم زيارة مركز الحجر الصحي في مدرسة الكرمل ومدرسة البراق و مدرسة شهداء الاقصى.


من جانبه ابدى الوفد تقديره  للاجراءات المتبعة من قبل المؤسسات الحكومية و التعاون المشترك مع الوزارة.

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