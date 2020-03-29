التنمية الاجتماعية توزع متلزمات صحية على مراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

وزعت لجنة الطواريء في مديرية التنمية الاجتماعية غزة صباح اليوم الاحد، وجبات الفطور علي المقيمين داخل مواقع الحجر الصحي ، حيث مازالوا يتلقون الخدمات اللازمة مع مراعاة الحالات الخاصة.

حيث تقوم طواقم العمل في مديرية غزة بوضع الآلية المناسبة في عملية تقديم الطعام والوجبات المخصصة علي جميع المحاجر بما يضمن السلامة الصحية للجميع وفق تعليمات وإرشادات صحية ووقائية.

في سياق متصل، وزعت لجنة الطواريء اثات منزلي منتوع علي المحاجر الصحية لاستخدامها بصورة شخصية. وستبقي طواقم العمل دوما في الميدان حتي انتهاء الأزمة بصورة كاملة وعودة الحياة لما كانت عليه سابقا.