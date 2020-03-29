التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية اليوم الاحد، كمية من المساعدات الإغاثية لتوزيعها على مراكز الحجر الصحي المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة

واوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية ا. ايمن عبود، أن وزارته استلمت ، كمية من المساعدات الإغاثية تمثلت في طرود غذائية وصحية ومواد تنظيف وفرشات وحرامات وعدد كبير من المساعدات الإغاثية لتوزيعها على المواطنين في مراكز الحجر الصحي .

ولفت الى ان ذلك يأتي ضمن جهود وزارته المتواصلة لتقديم افضل خدمة لابناءنا وإخواننا في مراكز الحجر الصحي، مثمناً عالياً جهود المؤسسات الداعمة، ومطالبا بمزيدا من الدعم في سبيل تلبية كافة احتياجات المراكز .

وبين عبود انه سيتم توزيع طرود غذائية على الاسر المحتاجة من عوائل المواطنين في مراكز الحجر الصحي.