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التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي

29 آذار / مارس 2020 03:56

التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي
التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي

غزة- الرأي

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية اليوم الاحد،  كمية من المساعدات الإغاثية لتوزيعها على مراكز الحجر الصحي المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة
واوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية ا. ايمن عبود، أن وزارته استلمت ،  كمية من المساعدات الإغاثية تمثلت في طرود غذائية وصحية ومواد تنظيف وفرشات وحرامات وعدد كبير من المساعدات الإغاثية لتوزيعها على المواطنين في مراكز الحجر الصحي .

ولفت  الى ان ذلك يأتي ضمن جهود وزارته المتواصلة لتقديم افضل خدمة لابناءنا وإخواننا في مراكز الحجر الصحي، مثمناً عالياً جهود المؤسسات الداعمة، ومطالبا بمزيدا من الدعم في سبيل تلبية كافة احتياجات المراكز .
وبين عبود انه سيتم توزيع طرود غذائية على الاسر المحتاجة من عوائل المواطنين في مراكز الحجر الصحي.

التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي 91333478_216795806306209_625281890370191360_n 91429210_216795649639558_5839400302570110976_n
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