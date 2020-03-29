الأونروا تحذر من السيناريو الأسوأ في حال انتشار كورونا في غزة

غزة- الرأي:

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن السيناريو الأسوأ حاليا هو انتشار فيروس كورونا في غزة المغلقة، معربة عن تخوفها من وصول الفيروس إلى القطاع في ظل حالة الضعف التي يعيشها ونقص الإمكانيات بسبب الحصار الاسرائيلي.

وأعرب مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي في تصريح له مساء اليوم، عن قلقله العميق من احتمال انتشار فيروس كورونا في ظل حالة الضعف، متوقعاً شان تكون إدارة الأزمة صعبة جداً.

ودعا شمالي إلى رفع الحصار عن غزة، قائلا ً "إننا بحاجة للمواد. أجهزة التنفس ومعدات أخرى. معدات الحماية".

وأضاف، أنه من غير المنطقي أن يفكر الجميع أن مكانا كغزة يمكن قطعه عن العالم، وهذا يحمل الكل بمن فيهم الناس في غزة المسئولية لتفادي انتشار الفيروس، وأن السيناريو الأسوأ هو انتشار الفيروس مع الإغلاق التام.

وتابع، "بالنسبة للعديد من الناس في غزة تعتبر غير صالحة للعيش بالفعل منذ مدة طويلة، الناس ليس لديهم وظائف، ليس لديهم سبل للحياة أو الحصول على الدواء، والذين يعتمدون في غذائهم على المساعدات الدولية والأونروا، بسبب هذا كله غزة غير قابلة للحياة".

وحول تحويل بعض مدارس الوكالة لمقرات لتقديم الرعاية الطبية للاجئين، أشار شمالي إلى أن المدارس هي المتاحة حالياً وهي ليست مواقع مثالية لتكون مراكز صحية، لكنها الخيار الأفضل لتزويد الناس بالرعاية الصحية الأولية للأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

المصدر: سكاي نيوز عربية