وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية لمراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع متلزمات صحية على مراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع مكتبي الاوتشا واليونسيف وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة توزع طرود معقمات ومنظفات لأُسر المرضى وذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية توزع 300 وجبة طعام على الأسر المحتاجة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية المعادن الثمينة تنظم جولات تفتيشية على مصانع ومحلات الذهب وكالة الرأي الفلسطينية تقليص خدمات الرعاية الاولية في وزارة الصحة تجنباً للازدحام وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة.. جهوزية متكاملة لمواجهة جائحة كورونا (صور) وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الحكم المحلي تعقم مقرها ضمن الإجراءات الاحترازية
أخبار » الأخبار الحكومية

استكمالا لفعاليات البرنامج التعريفي للأطباء

التنمية البشرية في الصحة تعقد دورة تدريبية في الإنعاش القلبي المتقدم

29 آذار / مارس 2020 04:06

التنمية البشرية في الصحة تعقد دورة تدريبية في الإنعاش القلبي المتقدم
التنمية البشرية في الصحة تعقد دورة تدريبية في الإنعاش القلبي المتقدم

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة اليوم الاحد،  يوما تدريبيا مكثفا حول الانعاش القلبي المتقدم ACLS، ويأتي ذلك استكمالا لفعاليات البرنامج التعريفي للأطباء الموظفين الجدد حول الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشي فايروس كورونا عالميا.

وتحدث أ. محمد نوفل خلال افتتاحه البرنامج التدريبي عن أهمية هذه الدورة في مثل هذه الظروف الطارئة في ظل تفشي فيروس كورنا عالميا، وتحسبا للحاجة لطواقم طبية لديها المعرفة العلمية والعملية في هذا المجال في الفترة القادمة، مشيرا إلى انه تم تدريب عدد كبير من الطواقم الطبية العاملة في أقسام الطوارئ في الفترة السابقة من مختلف الفئات التخصصية، وجاري التحضير لتجهيز قوائم أخرى من المتدربين.
ويحاضر بالدورة كل من د. خالد خضورة، ود. حاتم الحسيني وهم مدربين معتمدين في وزارة الصحة ومن منظمة القلب الامريكية.

يذكر أن البرنامج يضم عدد 75 من الأطباء تم تقسيهم إلى مجموعتين على مدار يومين ومن ثم تقسيم العدد الى خمس مجموعات للتدريب على الإنعاش القلبي المتقدم والمحور ليوم واحد، حيث تم الانتهاء من المحور الأول و الخاص بإجراءات مكافحة العدوى والوقاية من فايروس كورونا.
وتخلل الدورة محاضرات نظرية إضافة إلى تطبيق عملي على الدمى الطبية حول آلية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وكيفية الانعاش القلبي بجودة عالية، الى جانب آلية التعامل مع حالات توقف التنفس وانعاشه لدى المرضى.

91462045_2559012217709957_7949755126527295488_n التنمية البشرية في الصحة تعقد دورة تدريبية في الإنعاش القلبي المتقدم
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع طرود معقمات ومنظفات لأُسر المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟