التنمية البشرية في الصحة تعقد دورة تدريبية في الإنعاش القلبي المتقدم

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة اليوم الاحد، يوما تدريبيا مكثفا حول الانعاش القلبي المتقدم ACLS، ويأتي ذلك استكمالا لفعاليات البرنامج التعريفي للأطباء الموظفين الجدد حول الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشي فايروس كورونا عالميا.

وتحدث أ. محمد نوفل خلال افتتاحه البرنامج التدريبي عن أهمية هذه الدورة في مثل هذه الظروف الطارئة في ظل تفشي فيروس كورنا عالميا، وتحسبا للحاجة لطواقم طبية لديها المعرفة العلمية والعملية في هذا المجال في الفترة القادمة، مشيرا إلى انه تم تدريب عدد كبير من الطواقم الطبية العاملة في أقسام الطوارئ في الفترة السابقة من مختلف الفئات التخصصية، وجاري التحضير لتجهيز قوائم أخرى من المتدربين.

ويحاضر بالدورة كل من د. خالد خضورة، ود. حاتم الحسيني وهم مدربين معتمدين في وزارة الصحة ومن منظمة القلب الامريكية.

يذكر أن البرنامج يضم عدد 75 من الأطباء تم تقسيهم إلى مجموعتين على مدار يومين ومن ثم تقسيم العدد الى خمس مجموعات للتدريب على الإنعاش القلبي المتقدم والمحور ليوم واحد، حيث تم الانتهاء من المحور الأول و الخاص بإجراءات مكافحة العدوى والوقاية من فايروس كورونا.

وتخلل الدورة محاضرات نظرية إضافة إلى تطبيق عملي على الدمى الطبية حول آلية التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وكيفية الانعاش القلبي بجودة عالية، الى جانب آلية التعامل مع حالات توقف التنفس وانعاشه لدى المرضى.