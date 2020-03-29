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"هنية" يعلن عن مبادرة أمواج للعاملين في الحجر الصحي

29 آذار / مارس 2020 04:10

"هنية" يعلن عن مبادرة أمواج للعاملين في الحجر الصحي

غزة- الرأي

أعلن  عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضيةْ، عن إطلاق مبادرة شبكة أمواج لأجل المساعدة على كبح انتشار فيروس كورونا.

وكشف هنية، عن تقديم وجبة غذاء لمن يعمل في أماكن الحجر الصحي من أفراد الشرطة الفلسطينية والطواقم الصحية والنظافة لما يقدموه من جهد كبير في خدمة المواطنين.

وأضاف هنية، أن أمواج ستساهم في تقديم وجبة غذاء لأكثر من 450 أسرة فلسطينية، من خلال حملة شباب بلدنا المقامة في مدينتي رفح وخانيونس.

الجدير ذكره، أن مؤسسة أمواج الرياضية مستمرة في تقديم يد العون للأسر المتعففة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.

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