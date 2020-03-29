الصحة: نتائج أكثر من 300 عينة تم فحصها خلال يومين سلبية

غزة- الرأي:

كثفت وزارة الصحة سحب العينات المخبرية من بين العائدين والمخالطين لهم في مراكز الحجر الصحي، حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها 346 عينة مخبرية خلال اليومين وكانت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى الآن بحمد الله.

وطمأنت الوزارة خلال الإيجاز الصحفي اليومي اليوم الاثنين 29-3-2020، أن الوضع الصحي للحالات التسعة التي تم الاعلان عنها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة وتحت المتابعة الطبية في مستشفى العزل داخل معبر رفح ولم تطرأ عليهما أي اعراض مرضية أو تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة بحمد الله.

وتقدم الطواقم الطبية خدماتها لــ 1723 مستضافاً داخل 24 مركزاً للحجر الصحي في محفظات قطاع غزة، من بينهم 990 حالة مرضية مختلفة تحتاج متابعة صحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.