نسبة البطالة في "إسرائيل" تحطم رقمًا قياسيًا

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن نسبة البطالة في "إسرائيل" سجلت رقمًا قياسيًا، حيث بلغت 22.15%، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 922 ألف شخص.



وبحسب القناة، فإن كل شخص فوق 67 تم فصله عن العمل أو أُخرج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر سيتلقى منحة مالية بمبلغ أقصاه 2000 شيكل الشهر الجاري وما لا يزيد عن أربعة آلاف في ابريل المقبل، موضحًا أن هذا التعويض يُضاف إلى معاشات الشيخوخة.



من جهتها، عقدت إدارة شركة الطيران "الإسرائيلية" "إلعال"، جلسة اليوم، للمصادقة على إخراج 700 مستخدم آخر إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وإبقاء 340 مستخدم فقط، حتى إشعار آخر، وبلغ إجمالي عددهم قبل تفجر الأزمة 6400 مستخدم ، ولن تُسيّر الشركة الأسبوع الجاري أية رحلة إلى وجهات في العالم.



وأشارت القناة العبرية، إلى أن رئيسة لجنة أصحاب المحال في سوق "محنيه يهودا" بالقدس، تالي فريدمان، توجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بطلب العدول عن القرار بإغلاق السوق أمام الجمهور.



وقالت فريدمان في رسالة بعثت بها إلى نتنياهو: "إن السوق يعمل في الخلاء ويمكن السيطرة على عدد المشترين في كل وقت ووضع مراقبة من مفتشي البلدية على ذلك".



وأضافت "إنه في الوقت الذي لا تستطيع المتاجر استيعاب العدد الكبير من الزبائن ينهار الآلاف من التجار في الأسواق المفتوحة اقتصاديًا جراء إغلاقها".



