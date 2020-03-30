وكالة الرأي الفلسطينية جوجل يوجه 5 نصائح لمستخدميه للوقاية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طائرات بدون طيار جديدة تكتشف مصابي كورونا عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية أبل تضيف ميزة بصمة الوجه بأجهزة Macbook وكالة الرأي الفلسطينية فوائد القرنفل الحفاظ على الجهاز التنفسى وكالة الرأي الفلسطينية ضيق التنفس متى يكون من اعراض فيروس كورونا الجديد وكالة الرأي الفلسطينية فيتامينات لتقوية جهازك المناعى وحمايتك من العدوى وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يستعيد خدمات أسينسيو بعد غياب 8 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يحدد بديلين لرحيل بوجبا المحتمل وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يدك شباك إشبيلية بهدف صاروخى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والزراعة تحديد أسعار الخضروات للمواطنين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد والزراعة تحديد أسعار الخضروات للمواطنين

30 آذار / مارس 2020 06:58

1
1

غزة-الرأي

نشرت وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة اليوم الاحد أسعار الخضروات التي تباع في الأسواق، وشمل القرار ستة أصناف أساسية.
وقالت الوزارة في بيان وصل الراي نسخة عنه ، أن تحديد أسعار المنتجات، تم بالتوافق والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة تأثير أزمة فيرورس كورونا على السوق المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس بين وزارتي الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة.
وذكر البيان، أن هذه الأسعار سيتم دراستها اسبوعياً وحسب متطلبات السوق، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني (1800112233).
وجاءت الاسعار حسب التالي:
بندورة 2 شكل ك = 5 كيلو بــ 10 شيكل
خيار 1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل
بطاطا1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل
بصل2.2 شيكل ك = 4.5 كيلو بــ 10 شيكل
باذنجان1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل
كوسا1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع طرود معقمات ومنظفات لأُسر المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟