الاقتصاد والزراعة تحديد أسعار الخضروات للمواطنين

غزة-الرأي

نشرت وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة اليوم الاحد أسعار الخضروات التي تباع في الأسواق، وشمل القرار ستة أصناف أساسية.

وقالت الوزارة في بيان وصل الراي نسخة عنه ، أن تحديد أسعار المنتجات، تم بالتوافق والتنسيق مع وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة تأثير أزمة فيرورس كورونا على السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس بين وزارتي الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة.

وذكر البيان، أن هذه الأسعار سيتم دراستها اسبوعياً وحسب متطلبات السوق، ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني (1800112233).

وجاءت الاسعار حسب التالي:

بندورة 2 شكل ك = 5 كيلو بــ 10 شيكل

خيار 1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل

بطاطا1.66شيكل ك = 6 كيلو بــ 10 شيكل

بصل2.2 شيكل ك = 4.5 كيلو بــ 10 شيكل

باذنجان1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل

كوسا1.66 = 6 كيلو بــ 10 شيكل