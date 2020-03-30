زيدان يدك شباك إشبيلية بهدف صاروخى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، هدفا من تسديدة صاروخية رائعة فى شباك فريق إشبيلية، عندما كان ضمن صفوف فريق ريال مدريد، الذى يقوده تدريبيا فى الوقت الحالى.

جاء هدف زيدان، من تسديدة متقنة، على بعد 30 ياردة، فشل حارس إشبيلية، فى التصدى لها، على الرغم أنها فى وسط المرمى، إلا أن من قوتها، لم ينجح فى التعامل معها.

لعب النجم الفرنسي، فى صفوف الفريق الملكى، بداية من عام 2001، عندما جاء من فريق يوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينهى مسيرته فى عام 2006، خاض مع ريال مدريد، 225 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 49 هدفا.

وتوج زيزو مع ريال مدريد، كلاعب 6 ألقاب مختلفة، أبرزها دورى ابطال أوروبا موسم 2001 – 2002، بعد هدفه الشهير فى فريق باير ليفركوزن الألمانى، خلال المباراة النهائية.