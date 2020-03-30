مانشستر يونايتد يحدد بديلين لرحيل بوجبا المحتمل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد حدد بديلين للتفاوض معهما حال رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا في الصيف المقبل، حيث يرغب في مغادرة قلعة أولد ترافورد وسط اهتمامات من يوفنتوس وريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن مدرب مانشستر يونايتد أولى جانر سولشاير حدد كلا من جيمس ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي، وكذلك جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا كبديلين محتملين لبوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال رحيل بوجبا في الصيف، ستدخل إدارة مانشستر يونايتد مباشرة في مفاوضات مع أحد الثنائي لضمه، ليجاور البرتغالي برونو فيرنانديز في مركز لاعب الوسط المتقدم.

ولم يحدد بوجبا مصيره حتى الآن سواء بالبقاء أو الرحيل، فى الوقت الذى غاب فيه عن أغلب مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم بسبب الإصابات.