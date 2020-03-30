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ريال مدريد يستعيد خدمات أسينسيو بعد غياب 8 أشهر

30 آذار / مارس 2020 07:29

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد، استعاد خدمات نجمه الشاب ماركو أسينسيو، الغائب منذ 8 أشهر، بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى، وهى الإصابة التى تعرض لها فى بداية الموسم الجارى.

كان أسينسيو، قد تعرض لتمزق فى الرباط الصليبى للركبة اليسرى، فى شهر يوليو الماضى، خلال المواجهة الودية أمام فريق أرسنال الإنجليزي، وأجرى على أثرها عملية جراحية.

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، فى عددها الصادر، صباح اليوم الاثنين، إن ماركو أسينسيو، أصبح جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد، فى المباريات، مع عودة إستئناف المسابقات.

خاض اللاعب صاحب الـ24 عاما، 44 مباراة فى الموسم الماضى، مع ريال مدريد فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

يحتل ريال مدريد، المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 56 نقطة، خلف غريمه التقليدى برشلونة، المتصدر بـ58 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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