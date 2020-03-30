فيتامينات لتقوية جهازك المناعى وحمايتك من العدوى



عشان تقوى مناعتك كتر من فيتامين سى"، من الجمل التى نسمعها بكثرة فى الفترة الاخيرة وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذى يحتاجه الجسم لتقوية الجهاز المناعى لمقاومة الفيروس، ويعتقد الكثيرون أن فيتامين سى هو الوحيد الذى يلعب على الجهاز المناعى ويقويه ، ولكن هناك العديد من الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى،

فيتامينات تعمل على تقوية الجهاز المناعى

1:فيتامين د

من أفضل أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الجسم، حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والعدوى، ويوجد فيتامين د فى "سمك السلمون، الحليب، البيض، عصير البرتقال".

2:فيتامين ب6

من الفيتامينات المهمة التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من الامراض والعدوى، ويوجد فيتامين بـ 6 فى "الخضروات، فول الصويا، الفول السودانى، البيض،البطاطا".

3:فيتامين أ

يحتوى فيتامين أ على نسبة عالية من الخصائص والعناصر والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويوجد فى "الفلفل الاحمر، المانجو، الكبد، الجبن، البطاطا، البروكلى، السبانخ، البيض".

مع تناول الفيتامينات ينصح بممارسة التمارين الرياضية باستمرار مع النوم بشكل كافى والابتعاد عن السهر والضغط النفسى والعصبى، فذلك يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميك من الاصابة بالأمراض والعدوى.