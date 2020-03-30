ضيق التنفس متى يكون من اعراض فيروس كورونا الجديد



ضيق التنفس من أعراض فيروس كورونا الشائعة إلى جانب الحمى والسعال الجاف، ولكن كيف تعرف حقًا أن ضيق التنفس لديك يرتبط بإصابتك بفيروس كورونا، ويتنفس الشخص البالغ حوالي 20 مرة في الدقيقة، أو 30.000 نفس في اليوم، لكن قد يحدث ضيق التنفس بسبب النشاط الزائد لكن إذا كان مزمنًا أو يحدث بدون سبب، فقد تكون لديك مشكلة مثل: فيروس كورونا وفى هذا التقرير نتعرف على متى يكون ضيق التنفس من اعراض فيروس كورونا، وفقاً لموقع sacbee.

ضيق التنفس كأحد أعراض فيروس كورونا



ضيق التنفس من الاعراض الشائعة لفيروس كورونا، وفقاً لموقع صحيفة نيويورك تايمز أن فيروس كورونا يلهب الأغشية المخاطية للرئتين، مما يؤدي إلى إتلاف الحويصلات الهوائية التي تزود الأكسجين بمجرى الدم.

وقالت الدكتورة آمي كومبتون فيليبس، رئيس قسم العيادات في نظام بروفيدنس هيلث الصحي بأمريكا، "إذا أصبت بتورم في الرئة، فهذا يجعل من الصعب على الأكسجين الوصول عبر الغشاء المخاطي".

يمكن أن يتسبب التورم في تراكم السوائل والصديد والخلايا الميتة في الرئتين، مما يزيد من ضعف التنفس ويعرض المريض لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي

ضيق التنفس وكيف تعرف أنه من اعراض فيروس كورونا



قالت كلية الطب بجامعة هارفارد إن ضيق التنفس يشير بشكل أساسي إلى الشعور بضيق غير متوقع أو عدم القدرة على التنفس.

ووفقاً لموقعMayo Clinic ، ضيق التنفس غالبًا ما يوصف بأنه ضيق شديد في الصدر أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

قال كريس كين، مريض الفيروس التاجي من واشنطن، "ما أثار قلقي نوعًا ما عندما شعرت أن فيلًا يقف فوق صدرى وهو ما جعل من الصعب التنفس."

إذا كان ضيق التنفس هو عرضك الوحيد، مع عدم وجود حمى أو سعال جاف ، فربما لا يكون لديك فيروس COVID-19، ولكن لا يزال يجب فحصك من قبل الطبيب لمعرفة السبب إذا كانت مشكلة متكررة

ضيق التنفس ومتى يجب طلب المساعدة الطبية؟



تنصح كلية الطب بجامعة هارفارد إذا وجدت أنك تتنفس بصعوبة أو تواجه صعوبة في التقاط أنفاسك في كل مرة أو إذا كان لديك ضيق تنفس مفاجئ وشديد ، خاصة إذا كنت تعاني أيضًا من الغثيان أو آلام في الصدر أو سعال جاف وحمى يجب أن تتصل بالعناية الطبية فوراً.