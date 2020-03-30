أبل تضيف ميزة بصمة الوجه بأجهزة Macbook



يمكن أن تسهل شركة أبل فتح أجهزة Mac فى المستقبل، إذ كشفت براءة اختراع جديدة إضافة تقنية التعرف على الوجه إلى جهاز أبل، الذي يستخدم أجهزة استشعار قادرة على جمع الضوء واكتشاف كيفية انعكاس الضوء من أجل التعرف على المستخدم، وتظهر في الجهاز في أعلى الشاشة، وهي مشابهة لتلك الموجودة بأيفون التي تحتوى على تقنية التعرف على الوجه.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لنظام القياس الحيوي أن يصبح موجودا بكل من Macbook وشاشة Mac المستقلة.



وأضافت آبل لأول مرة هذه الخاصية إلى أجهزة أيفون في عام 2017 عندما أطلقت iPhone X، لكنها قوبلت بانتقادات من مصادر تقول إن الشركة كانت سيئة في التصميم.



كانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الشركة يمكن أن تتخلى عن الخاصية لإفساح المجال لتصميم بملء الشاشة في عام 2019، ومع ذلك، لا يزال يتم استخدامه في الهواتف الذكية وقد تم اعتماده من جانب أندرويد.



وتم إيداع براءة الاختراع، التي رصدها من قبل موقع Apple Insider لأول مرة، بعنوان "وحدة التعرف على الضوء لتحديد مستخدم الجهاز الحاسوبي"، في سبتمبر 2019 ونشرت في 26 مارس 2020.



تصف براءة الاختراع إضافة طبقة ثانية من الأمان إلى أجهزة الكمبيوتر، حيث تنص براءة الاختراع على: "من خلال أداء هذه الوظائف المعقدة، يمكن جمع و / أو تخزين البيانات الحساسة المرتبطة بهؤلاء المستخدمين بواسطة هذه الأجهزة الحاسوبية".



وأضافت براءة الاختراع، أنه لمنع المستخدمين غير المخولين من الوصول إلى هذه البيانات الحساسة، قد تتضمن أجهزة الكمبيوتر هذه أنظمة وآليات لمصادقة المستخدمين."



وتشير أبل أيضًا إلى أنه نظرًا لوجود مساحة محدودة داخل الأجهزة، فمن المنطقي فقط إضافة بصمة الوجه على شكل قطع على جزء من الشاشة.

