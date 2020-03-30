جوجل يوجه 5 نصائح لمستخدميه للوقاية من فيروس كورونا

نشر محرك البحث جوجل على صفحته الرئيسية اليوم 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وجاءت النصائح الخمس كالتالى:

1 - يداك اغسلها باستمرار.

2 - مرفقك غط به فمك عند السعال.

3 - وجهك احذر لمسه.

4 - موقعك ابتعد مسافة آمنة عن الآخرين.

5 - ابق فى المنزل إذا استطعت.

وأشار محرك البحث العالمى إلى أنه لا يوجد حالياً دواء محدد للوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما أنه يمكن الحد من مخاطر الإصابة بالعدوى عن طريق المواظبة على تنظيف اليدين بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

وأيضا تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بمنديل ورقي أو بثني المرفق، وتجنب مخالطة أي شخص مصاب بأعراض مشابهة لأعراض البرد أو الأنفلونزا (حافظ على مسافة متر واحد أو 3 أقدام).

يذكر أن شركة جوجل الأمريكية، صاحبة أكبر موقع للبحث على شبكة الإنترنت، أطلقت موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، فقالت جوجل إنها عملت "مع الهيئات والسلطات ذات الصلة" من أجل إطلاق موقع " google.com/covid19"، يوم الجمعة قبل الماضى.

ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به. ويوجد في أعلى صفحة الموقع إطار صغير بعنوان "معلومات" يصف أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى نصائح بشأن الوقاية و العلاج، من منظمة الصحة العالمية.

كما يشمل الموقع الجديد عناوين مواقع أخرى ذات صلة في أنحاء الولايات المتحدة، ومصادر أخرى. وقالت جوجل في بيان إن الموقع الذي أطلق في الولايات المتحدة سي، كون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة.