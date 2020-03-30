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عازف بيانو في برشلونة يُطرب جيرانه في الحجر الصحي

30 آذار / مارس 2020 08:08

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من شرفة منزله في وسط برشلونة، يتحف عازف البيانو الإسباني ألبرتو جيروسو آرسي أسماع جيرانه بمقطوعات موسيقية. فهو مثلهم مقيد الحركة داخل شقته السكنية، حيث يلتزم الجميع بحالة الطوارئ المفروضة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

وسجلت إسبانيا 838 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة بعد تسجيل 832 وفاة قبل يوم، ويرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 6528، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 78797، ما يعني تسجيل ارتفاع بـ9,1 بالمئة خلال يوم في ثاني أكثر البلدان تضرراً من كوفيد-19.

ورغم تزايد عدد الوفيات يومياً في إسبانيا، تأمل السلطات الصحية بلوغ ذروة انتقال العدوى مع تباطؤ نسق ارتفاع الإصابات والوفيات.

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