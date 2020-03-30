السراج يناشد المؤسسات المحلية والدولية لدعم البلديات بشكل عاجل

ناشد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، المؤسسات المحلية والدولية والمجتمع المدني لدعم البلديات بشكل عاجل، بمبلغ 3 مليون دولار، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا العالمية.

وحذر السراج في كلمته خلال الايجاز الصحفي اليومي لمواجهة فيروس كورونا، من انهيار منظومة الخدمات البلدية وتوقف الخدمة المقدمة للمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، بفعل الظروف القاسية والصعبة التي تمر بها بلديات قطاع غزة.

وأوضح أن كافة البلديات وضعت خطة متكاملة للطوارئ تنقسم إلى 3 مراحل للتعامل مع الظروف الراهنة، وذلك برعاية وزارة الحكم المحلي وبتعاون وتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية وجهاز الدفاع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة.

وبين أن هذه الخطة تضمن تنظيم العمل في البلديات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطن واستمرار خدمات توصيل المياه والصرف الصحي والتخلص الآمن من النفايات الصلبة وتعزيز التوعية الجماهيرية للوقاية والسلامة من الفيروس.

وأضاف أن إغلاق الأسواق الأسبوعية المزدحمة وتنظيم الأسواق الأخرى يأتي في إطار تقليل الازدحام في هذه الأسواق، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى تكثيف البلديات لعمليات تعقيم المرافق العامة والمنشآت وفق خطة تفصيلية شملت الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة وبعض المؤسسات حسب الحاجة وفق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وبين أن البلديات قامت بواجبها في التخلص الآمن من مخلفات مراكز الحجر الصحي والتي ازداد عددها في الأسبوع الماضي، بعد تعقيمها بما يتوافق مع المعايير الصحية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

وأكد رئيس اتحاد البلديات أن هذه الخطوات تأتي رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات بفعل الحصار الطويل وعدم قدرة المواطن على تسديد الحد الأدنى من تكاليف الخدمات ونقص الكميات المتوفرة من الوقود للتشغيل وتقديم الخدمة

وأوضح أن موظفي البلديات لا يزالون على رأس عملهم في حالة الطوارئ، وبساعات عمل إضافية أحيانا لضمان تقديم الخدمة للسكان.

