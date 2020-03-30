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بلدية غزة تواصل جهودها للكشف على المهن الخطرة

30 آذار / مارس 2020 08:25

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غزة-الرأي


تواصل طواقم بلدية غزة جهودها بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومباحث التموين، وهيئة البترول، في الكشف على المهن الخطرة ومحلات بيع الغاز غير المرخصة والتي لاتراعي شروط السلامة العامة.

 وخلال جولات التفتيش التي تقوم بها طواقم البلدية تم التحرز على نحو 7 أجهزة تعبئة غاز غير آمنة وتم مصادرتها وتحويل أصحاب المهن للجهات القانونية المختصة بهدف اتخاذ المقتضى القانوني . 

ودعت بلدية غزة كافة أصحاب المهن الخطرة لضرورة تصويب أوضاعهم والالتزام بشروط السلامة والأمان للحفاظ على سلامة المواطنين في المدينة تحت طائلة القانون، كما دعت المواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن المهن الخطرة الغير ملتزمة بشروط السلامة وإجراءات التراخيص اللازمة على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى .
 

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