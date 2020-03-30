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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456 ) الاثنين 30/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

تقرير صادم في “يوم الأرض”.. زيادة كبيرة في الاستيطان والاحتلال يسيطر على 85%…

فلسطين: 106 مصابين بكورونا.. والاحتلال يستخدم “الحرب البيولوجية” لنشر الفيروس بين الفلسطينيين

أخبار إسرائيلية

جانتس ونتنياهو يحققان تقارباً لتشكيل حكومة طوارئ

إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4247 والوفيات إلى 15

تفكك تحالف «أزرق أبيض» رسميا في إسرائيل

هاآرتس: تفشي كورونا سيجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها

إصابة مستشارة نتنياهو بفيروس "كورونا"

الصحة الإسرائيلية تتجاهل فلسطينيي الداخل وشرقي القدس من فحوصات فيروس كورونا

عمير بيرتس في طريقه للانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة

خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية

"ميكروسوفت" تسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية

اخبار دولية

إصابات «كورونا» تتخطى حاجز 700 ألف حول العالم ونحو 34 ألف حالة وفاة

اوتشا" تدعم جهود مواجهة "كورونا" في فلسطين

أخبار عربية

الجامعة العربية: «يوم الأرض» سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني

»وفاة ثالثة بكورونا في الأردن

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الفلسطينيون يحيون “يوم الأرض” بـ”تظاهرات رقمية” وفعاليات رمزية في مناطق التماس وجماهيرية من…

قوات الاحتلال والمستوطنون يكثفون هجماتهم ضد الضفة الغربية.. اعتقالات واعتداءات وقطع مئات الأشجار

وساط إسرائيلية تحذر من كارثة إنسانية في الضفة وغزة.. والجيش يخشى “نهاية العالم”

لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تدعو لإحياء ذكرى يوم الأرض بـ”تظاهرة رقمية”…

الشرق الاوسط

إسرائيل تصيب صياداً في بحر غزة

الخليج الإماراتية

الحكومة الفلسطينية: نحتاج لـ 120 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

الاهرام المصرية

الأطباء العرب واليهود يواجهون وباء كورونا وسياسة نتانياهو في إسرائيل

الشروق المصرية

إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4247 والوفيات إلى 15

الاهرام المصرية

هاآرتس: تفشي كورونا سيجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها

الغد الأردنية

القدس: تسلُّم فندق جراند بارك لتخصيصه كمركز حجر للمصابين بفيروس كورونا

بنك القدس يخصص 3 ملايين شيقل لمواجهة فيروس كورونا

أعداد المصابين بكورونا في اسرائيل ترتفع بالمئات وبتسارع

الشاعر ناصر رباح: الشعراء يستحضرون القضية الفلسطينية من خلال

بلدية الخليل تُكثف من إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ كورونا في

وفاة فتى بعد حرقه في جنين

وفاة 11 عاملا منذ بداية العام في الداخل المحتل

النائب العام يحذر من تداول ونشر فيديو حرق الطفل في محافظة جنين

قرار إغلاق مدينة الخليل للحد من "كورونا"

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة آية الخطيب

إصابة 11 طالبا من فلسطينيي48 يدرسون في الأردن بفيروس كورونا

الاحتلال هدم 170 ألف مسكن واقتلع 3 ملايين شجرة منذ يوم الأرض

المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي التدخل لحماية الأسرى

مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق جديّ بظروف مقتل الدباس

دعوة لرئيس الوزراء من أجل دعم صحفيي غزة

اتحاد نقابات الجامعات يصعّد دعمًا لمطالب العاملين بجامعة بيت لحم

موقع عبري : "الجيش الإسرائيلي وضع خططا عسكرية للتعامل مع انتشار كورونا في الضفة"

خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية

ملحم: إصابة جديدة في قطنة يرفع إجمالي الإصابات بكورونا الى 109

شاهد.. اشتية: نحن لا نمنع التنقل والحركة.. بل نراهن على التزام المواطنين في بيوتهم

شبه الآخرة".. يديعوت: ترتيب التهديدات تغير وغزة اليوم بؤرة محتملة لانفجار عنيف في المدى القصير

كيف أنقذ دبلوماسي فلسطيني قطاع غزة من تفشي وباء "كورونا"؟

عرب 48

مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين

وكالة وفا

"لجنة المتابعة" تطلق حملة رقمية لإحياء ذكرى ..

سخنين.. يوم استشهد رجا قبل 44 عاما

الرجوب: ندعو لانتظار التحقيق في وفاة الفتى منتصر عبد..

السفير الهرفي يسلم ثلاث رسائل فلسطينية إلى فرنسا

حدث في مثل هذا اليوم

30 آذار (مارس)

2003م عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حيث قام الاستشهادي رامي محمد غانم بتفجير نفسه في مقهى بمدينة نتانيا أسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 50 آخرين.

2002م عملية ل كتائب شهداء الأقصى في مدينة تل أبيب داخل مقهى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من 30 آخرين ومنفذ العملية هو مهند صلاحات من نابلس.

2002م الشهيد فتحي أبو عمرة والشهيد مجدي خنفر من كتائب الأقصى كانا في طريقهما لتفجير نفسيهما، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوهما في باقة الغربية، ودار اشتباك بين الطرفين أدى إلى استشهاد مجدي خنفر أما فتحي أبو عمرة فقام بتفجير نفسه ما أدى إلى استشهاده ومقتل جندي إسرائيلي.

2002م عملية استشهادية في مقهى "بياليك" في مدينة تل أبيب قام بها الاستشهادي مهند صلاح من مخيم الفارعة والشهيد تابع ل كتائب شهداء الأقصى ، أدى هذا الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد كبير.

1997م وزراء خارجية الدول العربية يتفقون في القاهرة على تجميد العلاقات السياسية والتجارية مع حكومة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) في إسرائيل، ردا على سياسة الأخيرة في مجال الاستيطان وتهويد القدس العربية.

1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم جامعة النجاح الوطنية في نابلس لمنع الطلبة من تنظيم احتجاج ضد اعتقال عدد من أساتذتهم وزملائهم في الجامعة من قبل الأمن الفلسطيني.

1976م "يوم الأرض" .. السلطات الإسرائيلية تقمع بطريقة دموية مظاهرات سلمية قام بها المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 للتنديد باستيلائها على أراضيهم، ما يسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.

1968م جمال عبد الناصر (1918 - 1970) يعلن برنامجا جديدا يتمثل في تحرير الأراضي المحتلة والإعداد لمواجهة إسرائيل.