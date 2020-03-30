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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456 ) الاثنين 30/3/2020
أخبار فلسطينية
اشتية يعلن الشروع بالعمل بـ”موازنة متقشفة” ويؤكد: الأيام القادمة لن تكون سهلة
فلسطين.. عزل مدينة الخليل عقب تسجيلها 3 إصابات بكورونا
تقرير صادم في “يوم الأرض”.. زيادة كبيرة في الاستيطان والاحتلال يسيطر على 85%…
فلسطين: 106 مصابين بكورونا.. والاحتلال يستخدم “الحرب البيولوجية” لنشر الفيروس بين الفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
جانتس ونتنياهو يحققان تقارباً لتشكيل حكومة طوارئ
إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4247 والوفيات إلى 15
تفكك تحالف «أزرق أبيض» رسميا في إسرائيل
هاآرتس: تفشي كورونا سيجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها
إصابة مستشارة نتنياهو بفيروس "كورونا"
الصحة الإسرائيلية تتجاهل فلسطينيي الداخل وشرقي القدس من فحوصات فيروس كورونا
عمير بيرتس في طريقه للانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة
خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية
الصحة الإسرائيلية: لن نستطيع تقديم العلاج الطبي لأكثر من 5 آلاف حالة حرجة
"ميكروسوفت" تسحب استثماراتها من شركة إسرائيلية
اخبار دولية
إصابات «كورونا» تتخطى حاجز 700 ألف حول العالم ونحو 34 ألف حالة وفاة
220 مليار دولار خسائر متوقعة بالبلدان النامية بسبب "كورونا"
اوتشا" تدعم جهود مواجهة "كورونا" في فلسطين
السفير الصيني: نقف إلى جانب فلسطين في مواجهة كورونا
أخبار عربية
الجامعة العربية: «يوم الأرض» سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني
وزير خارجية تونس يؤكد تضامن بلاده مع اللاجئين الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الفلسطينيون يحيون “يوم الأرض” بـ”تظاهرات رقمية” وفعاليات رمزية في مناطق التماس وجماهيرية من…
قوات الاحتلال والمستوطنون يكثفون هجماتهم ضد الضفة الغربية.. اعتقالات واعتداءات وقطع مئات الأشجار
وساط إسرائيلية تحذر من كارثة إنسانية في الضفة وغزة.. والجيش يخشى “نهاية العالم”
لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تدعو لإحياء ذكرى يوم الأرض بـ”تظاهرة رقمية”…
الشرق الاوسط
إسرائيل تصيب صياداً في بحر غزة
الخليج الإماراتية
الحكومة الفلسطينية: نحتاج لـ 120 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا
الاهرام المصرية
الأطباء العرب واليهود يواجهون وباء كورونا وسياسة نتانياهو في إسرائيل
الشروق المصرية
إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4247 والوفيات إلى 15
الاهرام المصرية
هاآرتس: تفشي كورونا سيجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها
الغد الأردنية
السلطة الفلسطينية تحتاج لـ120 مليون دولار لمواجهة “كورونا”
الشرق القطرية
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 108
مراعاة الاشتراطات الصحية في توزيع المنحة القطرية لأهالي غزة
حملة دولية لإنقاذ الأسرى من خطر كورونا
تقرير فلسطيني: حالة الطوارئ لم تكبح الاستيطان وعربدة المستوطنين
وصول أموال المنحة القطرية إلى غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة فلسطيني بفيروس "كورونا" بالقدس
اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في القدس
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالعيساوية
وفاة شاب حرقًا خلال شجار في جنين
حملة دولية إنسانية للضغط من أجل رفع الحصار عن غزة
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة الصحفية "الطويل"
"دراغمة" يطالب السلطة بالتراجع عن الخطوات التي اتخذت بحق قطاع غزة
القدس المحلية
القدس: تسلُّم فندق جراند بارك لتخصيصه كمركز حجر للمصابين بفيروس كورونا
بنك القدس يخصص 3 ملايين شيقل لمواجهة فيروس كورونا
أعداد المصابين بكورونا في اسرائيل ترتفع بالمئات وبتسارع
الشاعر ناصر رباح: الشعراء يستحضرون القضية الفلسطينية من خلال
بلدية الخليل تُكثف من إجراءاتها الوقائية بعد إعلان إصابات بـ كورونا في
وفاة 11 عاملا منذ بداية العام في الداخل المحتل
النائب العام يحذر من تداول ونشر فيديو حرق الطفل في محافظة جنين
قرار إغلاق مدينة الخليل للحد من "كورونا"
الحياة الجديدة
وزارة شؤون القدس تقدم مساعدات عاجلة لبلدة بدو
"الحياة الجديدة" تكشف تفاصيل إصابات الكورونا في القدس
الأيام
»لجان الطوارئ .. ظاهرة تصنع فَرقاً في زمن كورونا
»الحواجز الوطنية درع واقية أمام تهريب "الفيروس" من الداخل
»لجان الطوارئ في وزارة الخارجية.. التواصل مع الطلاب والجاليات في ظل تفشي...
»بنك القدس يتبرع بثلاثة ملايين شيكل لإسناد جهود مكافحة "كورونا"
»الانترنت مجاناً عند نقاط التفتيش الفلسطينية
وكالة صفا
الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة آية الخطيب
إصابة 11 طالبا من فلسطينيي48 يدرسون في الأردن بفيروس كورونا
الاحتلال هدم 170 ألف مسكن واقتلع 3 ملايين شجرة منذ يوم الأرض
المالكي يناشد رئيس الصليب الأحمر الدولي التدخل لحماية الأسرى
مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق جديّ بظروف مقتل الدباس
دعوة لرئيس الوزراء من أجل دعم صحفيي غزة
اتحاد نقابات الجامعات يصعّد دعمًا لمطالب العاملين بجامعة بيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأحد 29 مارس 2020
الصحة: نتائج أكثر من 300 عينة تم فحصها خلال يومين سلبية
نسبة البطالة في "إسرائيل" تحطم رقمًا قياسيًا
"لجان الرعاية الصحية" يحذر من انهيار القطاع الصحي بغزة
الأونروا تحذر من السيناريو الأسوأ في حال انتشار كورونا في غزة
صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الاثنين
غزة بزمن الكورونا .. مبادرات شبابية ومؤسساتية لا تتوقف (تقرير)
"الاقتصاد" تحرر 18 محضر ضبط وإتلاف لمحتكري سلع
فلسطين اليوم
يوم الأرض : باق ومتجذر و"فيروس كورونا" يفرض فعاليات خاصة بعيداً عن الميدان
فجراً: تسجيل إصابة لشاب من بلدة قطنة شرق القدس يرفع الإصابات بكورونا لـ" 109"
غزة: تأجيل الخلو الضريبي للمركبات و تخفيض 50% من رسوم الترخيص
مساعدات صينية تصل فلسطين خلال أيام ودراسة لإرسال فريق طبي
"لجنة دعم الصحفيين" تدعو الحكومة لدعم الصحفيين والمؤسسات المحلية في غزة لتغطية ازمة كورونا
شركة "بيرزيت" تدعم المؤسسات الصحية بأدوية لمواجهة "كورونا"
سما نيوز
موقع عبري : "الجيش الإسرائيلي وضع خططا عسكرية للتعامل مع انتشار كورونا في الضفة"
خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية
ملحم: إصابة جديدة في قطنة يرفع إجمالي الإصابات بكورونا الى 109
شاهد.. اشتية: نحن لا نمنع التنقل والحركة.. بل نراهن على التزام المواطنين في بيوتهم
شبه الآخرة".. يديعوت: ترتيب التهديدات تغير وغزة اليوم بؤرة محتملة لانفجار عنيف في المدى القصير
كيف أنقذ دبلوماسي فلسطيني قطاع غزة من تفشي وباء "كورونا"؟
إصابة 11 طالبا من الداخل الفلسطيني يدرسون في إربد بفيروس كورونا
"النقابة" تعلن تشكيل لجنة لصون حقوق الصحفيين والحفاظ على وسائل الإعلام
عرب 48
مقتلُ الفتى منتصر محمد عبد الخالق حرقًا خلال شجار في جنين
متطوعون يعقمون الأحياء الأشد فقرًا في غزة تحسّبا من كورونا
وكالة وفا
"لجنة المتابعة" تطلق حملة رقمية لإحياء ذكرى ..
سخنين.. يوم استشهد رجا قبل 44 عاما
الرجوب: ندعو لانتظار التحقيق في وفاة الفتى منتصر عبد..
السفير الهرفي يسلم ثلاث رسائل فلسطينية إلى فرنسا
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 آذار (مارس)
- 2003م عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حيث قام الاستشهادي رامي محمد غانم بتفجير نفسه في مقهى بمدينة نتانيا أسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 50 آخرين.
- 2002م عملية لكتائب شهداء الأقصى في مدينة تل أبيب داخل مقهى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من 30 آخرين ومنفذ العملية هو مهند صلاحات من نابلس.
- 2002م الشهيد فتحي أبو عمرة والشهيد مجدي خنفر من كتائب الأقصى كانا في طريقهما لتفجير نفسيهما، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوهما في باقة الغربية، ودار اشتباك بين الطرفين أدى إلى استشهاد مجدي خنفر أما فتحي أبو عمرة فقام بتفجير نفسه ما أدى إلى استشهاده ومقتل جندي إسرائيلي.
- 2002م عملية استشهادية في مقهى "بياليك" في مدينة تل أبيب قام بها الاستشهادي مهند صلاح من مخيم الفارعة والشهيد تابع لكتائب شهداء الأقصى، أدى هذا الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد كبير.
- 1997م وزراء خارجية الدول العربية يتفقون في القاهرة على تجميد العلاقات السياسية والتجارية مع حكومة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) في إسرائيل، ردا على سياسة الأخيرة في مجال الاستيطان وتهويد القدس العربية.
- 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم جامعة النجاح الوطنية في نابلس لمنع الطلبة من تنظيم احتجاج ضد اعتقال عدد من أساتذتهم وزملائهم في الجامعة من قبل الأمن الفلسطيني.
- 1976م "يوم الأرض" .. السلطات الإسرائيلية تقمع بطريقة دموية مظاهرات سلمية قام بها المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 للتنديد باستيلائها على أراضيهم، ما يسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.
- 1968م جمال عبد الناصر (1918 - 1970) يعلن برنامجا جديدا يتمثل في تحرير الأراضي المحتلة والإعداد لمواجهة إسرائيل.
- 1948م مجزرة مدينة سوق لرملة حيث خطط لهذه المجزرة ونفذها في آذار 1948م الإرهابيون الإسرائيليون في سوق مدينة الرملة وأدت إلى استشهاد 25 مواطنا وإصابة العشرات.
1936م افتتاح الإذاعة الفلسطينية وتعيين الشاعر إبراهيم طوقان مديراً للقسم العربي