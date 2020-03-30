الخدمات الطبية تجري 141 إجراء وقائي لمكافحة فايروس "كورونا "

غزة-الرأي

اتخذت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 141إجراء احترازي ووقائي خلال الاسبوع الثالث لمكافحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية ووزارة الداخلية.

وشملت تلك الإجراءات حملات توعوية، ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع كمامات و قفازات طبية ومواد تعقيم ومستلزمات طبية للنظافة الشخصية على كوادر الأجهزة الأمنية في النقاط الطبية التي تعمل علي تأمين مراكز الحجر الصحي بالإضافة للمراجعين في عيادة الأسنان بمركز الشاطئ الطبي، إلى جانب إجراءات التعقيم الشاملة للنقاط الطبية القريبة من مراكز الحجر الصحي والمقرات الأمنية والشرطية ومراكز التأهيل والإصلاح، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور بوزارة الداخلية والأمن الوطني علي مستوي القطاع.

وأكد العميد طبيب محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استمرار جهود المديرية في اتخاذ الإحتياطات الإحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس الخطير، وفق الخطة الحكومية العامة للحفاظ علي أبناء شعبنا من هذا الوباء .

ولفت صالح إلى قيام الأطقم المختصة بالخدمات الطبية – على مدار الأيام الماضية – باستكمال إجراءات التعقيم الشاملة لجميع المقار والمراكز بوزارة الداخلية، وكذلك رفع حالة الجهوزية لكافة الكوادر الطبية العاملة لمواجة أي طارئ.

وبتقرير صادر عن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية لفت إلى أن الخدمات الطبية قامت بتجهيز 3 مركبات إسعاف خاصة بالحجر الصحي ونقل المحجورين من وإلى مراكز الحجر الصحي " الواحد والعشرين" المختلفة في قطاع غزة.

وأضاف التقرير بتجهيز سيارات الإسعاف بــ8 مضخات رش وتعقيم المركبات باستمرار كما وجري تجهيز 5 مركبات إسعاف لجهاز الدفاع المدني بالمستلزمات الطبية.

وأشار التقرير بأن طواقم الإسعاف تعمل على تأمين 12 مركز حجر صحي في قطاع غزة بالإضافة لمعبر بيت حانون ورفح وبوابة صلاح الدين التجارية.

وأضاف التقرير بنقل طواقم الإسعاف 10 حالات مرضية إلي مراكز الحجر الصحي.

إجراءات توعوية

بدوره، لفت مدير العلاقات العامة والإعلام بالخدمات الطبية المقدم صيدلي علاء الهبيل إلى عقد 17 محاضرة تثقيفية وإرشادية حول الوقاية من الفيروس المستجد في العيادات والمراكز الطبية.

وعقد الأطقم المختصة بالخدمات 35 محاضرة لمختلف شرائح وفئات المجتمع،بما فيها المساجد على مستوى القطاع.

كما تم تنظيم عدد 25 من المحاضرات التثقيفية والندوات العلمية لكوادر الأمن العاملين على تأمين نقاط الحجر الصحي بمختلف المناطق.

وكذلك تنظيم حملة توعوية لدي عيادة الشاطئ العسكرية،شملت توعية الكوادر الطبية العاملة بالعيادة و المراجعين و شملت توزيع البروشورات التوعوية وكذلك مستلزمات النظافة الشخصية من فراشي ومعاجين الأسنان .

وتقديم العناية الصحية لــ 20 فرد من أفراد الأجهزة الامنية الذين يعملون على حماية مراكز الحجر الصحي.

و تعقيم المقرات والنقاط الطبية الخاصة بمراكز الحجر الصحي وتوفير مستلزمات طبية شملت 36 لتر كحول طبي و62 كرتونة قفازات طبية معقمة و3800 كمامة طبية معقمة وكميات من الأدوية ومسكنات الألم.

وحول إجراءات التعقيم، أشار "الهبيل" إلى أنه تم استكمال تعقيم جميع المقرات الأمنية والشرطية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونظارات مراكز الشرطة من قبل كوادر الطب الوقائي بالمديرية، وذلك بالرغم من قلة الإمكانات وشح الموارد.

كما أجرت الفرق الفنية المختصة 34 جولة تفقدية على تلك المراكز والمقرات؛ لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس فيها.

وأوضح "الهبيل" أنه يتم وبشكل دوري تعقيم سيارات الأجهزة الأمنية المساندة لمراكز الحجر الصحي الاحترازي التي أقامتها وزارة الصحة في جميع محافظات غزة.

وأضاف بأنه جري خلال الأسبوع الماضي تعقيم ورش مركبات نقل الوقود القادمة من وإلى قطاع غزة 3 مرات أسبوعيا وشملت 12 مهمة تغطية.

وتواصل الخدمات الطبية العسكرية جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.