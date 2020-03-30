الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وأجواء خماسينية غداً

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، خماسينيا مغبراً وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة واعتبار من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الاربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يكون الجو يوم الخميس المقبل، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية.